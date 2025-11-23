A 2025-ös Formula 1-es idény 22. versenyhétvégéjét Las Vegasban rendezték. A szombati időmérő edzésre nehéz, vizes pályaviszonyok között került sor, amelyen Max Verstappen a második leggyorsabb időt autózta, míg a pole pozíciót a McLaren versenyzője, Lando Norris szerezte meg. A második rajtsort Carlos Sainz (Williams) és George Russell (Mercedes) foglalta el, a harmadikba pedig Oscar Piastri (McLaren) és a remekül teljesítő Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls) kvalifikálta magát, míg a negyedik sor Fernando Alonsóé (Aston Martin) és Isack Hadjaré (Visa Cash App Racing Bulls) lett – utóbbi ismét figyelemre méltó eredményt ért el.

Max Verstappen és Lando Norris csatája Las Vegasban © Simon Galloway/LAT Images

A nagydíjra az időmérővel ellentétben száraz körülmények között került sor, s a rajtot követően Verstappen azonnal megtámadta Norrist, aki agresszíven védekezett, de hibázott, Max pedig az első kanyarban kihasználta a lehetőséget, és átvette a vezetést. A McLaren pilótája ezután Russell-lel szemben is alulmaradt, aki korábban Sainz mellett is sikerrel elment.

Isack Hadjar nagyszerűen versenyzett Las Vegasban © Zak Mauger/LAT Images

Hadjar szintén remekül kapta el a rajtot, és Piastri elé kerülve feljött az ötödik helyre, miközben Leclerc előbb Alonsót, majd a Haas versenyzőjét, Bearmant is megelőzte, így a hetedik helyre zárkózott fel, de jelentőset lépett előre Lewis Hamilton is, aki az utolsó helyről rajtolva a 13. pozícióig küzdötte fel magát.

A rajt utáni káoszban azonban Bortoleto nekiment Strollnak, amivel megsérült az Aston Martin, így a kanadainak fel kellett adnia a versenyt. Emellett a remek pozícióból rajtoló Lawson és Piastri is összeért, aminek következtében a Racing Bulls pilótája a sérült első szárnnyal kezdett visszacsúszni a mezőnyben, majd ki is állt orrkúpcserére.

Cunoda Las Vegas utcáin repeszti © Sam Bagnall/Sutton Image

Az eset után előbb sárga zászló következett, majd a második körben virtuális biztonsági autót rendeltek el, hogy eltávolítsák a pályán szétszóródott törmeléket, ezt pedig Cunoda és Bortoleto azonnal kihasználta egy-egy bokszkiállásra.

Az ötödik körben folytatódott a verseny, Russell ekkor közelebb tudott kerülni Verstappenhez, és támadást indított, ám a holland visszaverte a kísérletet, majd ismét növelni kezdte az előnyét.

Max Verstappen George Russell támadását is visszaverte © Mark Thompson/Getty Images

Az élbolyban végbemenő kerékcseréket követően a 34. körben Norris könnyedén megelőzte Russellt, és átvette a második pozíciót. Ekkor nagyjából öt másodperccel maradt el Verstappentől, azonban a különbség hamar 5,5 másodpercre nőtt, miközben a brit lekörözött versenyzőket.

Verstappen az utolsó tíz körben valósággal szárnyalt a pályán, és előnyét közel 21 másodpercre növelte Norris előtt. A holland ennek megfelelően magabiztosan, elsőként szelte át a célvonalat, megszerezve újabb, teljesen megérdemelt győzelmét Las Vegasban, és az idei hatodikat az összetettben. A dobogón Norris és Russell csatlakozott hozzá.

A pontszerző helyeken Piastri, Antonelli (az öt másodperces büntetése miatt hátrébb sorolva), Leclerc, Sainz, Hadjar, Hülkenberg és Hamilton ért be.

Max Verstappen és Gianpiero Lambiase a Las Vegas-i dobogón © Meg Oliphant/Getty Images

"Nagyszerű verseny volt, nagyon élveztem, pedig ez a pálya általában nehéz számunkra. Nem tudtuk, hogyan fognak viselkedni a gumik, és mennyire tudunk majd nyomni az első etapban, de minden a vártnál jobban alakult. Megtaláltam a tempót, és tovább tudtam kint maradni a pályán, ami sokat segített. Jól tudtam kezelni a gumikat, tudtam nyomni, és az autó is nagyon jól működött. Ami a világbajnoki állást illeti, a különbség továbbra is nagy. Megpróbálunk nyerni a hátralévő két futamon, fejlődni és még jobbnak lenni a következő évben” – mondta el Verstappen.

A hétvége legnagyobb csavarja azonban a verseny után jött. Az FIA (Nemzetközi Automobil-szövetség) előbb vizsgált, majd hivatalos döntést hozott, és kizárta mindkét McLaren-versenyzőt a 2025-ös Las Vegas-i Nagydíjról, miután Lando Norris és Oscar Piastri autójának padlólemeze túlzott kopást mutatott, és nem érte el a szabályban előírt minimális vastagságot. Ez a technikai szabálysértés automatikus diszkvalifikációt von maga után.

A döntés értelmében Norris elvesztette a második helyét, Piastri pedig a negyediket, így George Russell lépett előre a második pozícióba, míg csapattársa, Kimi Antonelli a harmadik lett, ezzel kettős dobogót érve el a Mercedesnek. Az első ötöst Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. egészítette ki, a top 10-be pedig Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Esteban Ocon és Oliver Bearman kúsztak fel.

Győzelmével és a McLarenek kizárásával óriásit zárkózott Verstappen az összetettben, aki ezáltal pontszámban beérte a második helyen álló Piastrit (mindkettőjüknek 366 egysége van), míg Norris előnye két futammal (Katar, Adu-dzabi) és egy sprintfutammal (Katar) a vége előtt 24 pontra csökkent Verstappennel szemben.

A 2025-ös világbajnokság most szünet nélkül már a következő hétvégén folytatódik (november 28-30.) a Katari Nagydíjjal, ahol sprintfutamot is rendeznek majd. A tavalyi eseményeket IDE kattintva eleveníthetitek fel.