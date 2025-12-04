Az utolsó tánc – Verstappennek győzni és reménykedni kell a szezonzárón

Éppen ezért Verstappen úgy megy a szezonzáróra, hogy nincs mit veszítenie, hiszen az idény nagy részében nem ő számított a vb-cím esélyesének. Augusztus 31-én, a

után még 104 pont hátrányban volt a tabellát vezető Piastri mögött; akkor kijelentette, hogy számára a cím már nem reális cél.