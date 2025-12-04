Az utolsó tánc – Verstappennek győzni és reménykedni kell a szezonzárón

Max Verstappen elképesztő formát fut a nyári szünet óta, aminek köszönhetően úgy fordulhatunk rá a hétvégi szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjra, hogy nyitott a kérdés, ki lesz a 2025-ös Formula 1-es világbajnok.
Az idei vb-címre a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri mellett Max is különböző, de reális esélyekkel pályázik, mely csak és kizárólag a holland elképesztő második féléves feltámadásának köszönhető.
Éppen ezért Verstappen úgy megy a szezonzáróra, hogy nincs mit veszítenie, hiszen az idény nagy részében nem ő számított a vb-cím esélyesének. Augusztus 31-én, a Holland GP után még 104 pont hátrányban volt a tabellát vezető Piastri mögött; akkor kijelentette, hogy számára a cím már nem reális cél.
A Red Bull viszont Monzában sorozatfejlesztéseket vezetett be – a padló és az első szárny beállításait módosították –, hogy orvosolják az autó korábbi egyensúlyi gondjait. Ezek a változtatások hatalmas sikernek bizonyultak: Verstappen azóta öt győzelmet és három dobogós helyezést szerzett.
Olyan futamokat nyertünk meg, amiket talán nem is kellett volna - mint amilyen a vasárnapi is volt azáltal, hogy a csapat jól döntött. Persze rajtam is múlik, hogy a legjobban hajtsam végre az utasításokat, de ez egy igazi csapatmunka eredménye. (theguardian)
A remek teljesítmény és sorozatos sikerek mellett Las Vegasban a szerencse is Verstappen mellé pártolt, hiszen míg ő magabiztosan diadalmaskodott, addig a két McLarent a padlólemezek túlzott kopása miatt kizárták, így Norris egy második, míg Piastri egy negyedik helyet veszített el.
Verstappen remeklésének köszönhetően egy végletekig kiélezett világbajnoki küzdelem alakult ki, aminek azonban továbbra is Norris a legfőbb esélyese: a brit 12 pontos előnnyel vág neki az utolsó futamnak, így amennyiben dobogón végez, megszerezheti pályafutása első vb-címét.
Mi a kiinduló helyzet?
A 2025-ös szezon utolsó futama előtt a pontállás a következő: Lando Norris: 408, Max Verstappen: 396, Oscar Piastri: 392.
A szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon maximum 25 pont szerezhető (győzelem esetén), matematikailag tehát Verstappen még teljes eséllyel harcban áll - de csak a már említett feltétellel képes megvédeni a címét. Fontos továbbá, hogy amennyiben Max a 4. vagy annál rosszabb pozícióban végez, úgy Norris kiesésével sem előzheti meg a britet. Piastri számára még rosszabb a helyzet: az ausztrál versenyző hátránya 16 pont, így számára a győzelem sem elég, csak abban az esetben, ha csapattársát a hatodiknál rosszabb pozícióban intik le.
Max Verstappen készen áll: mindent kihoz magából a szezonzárón
"Izgatott vagyok, örülök, hogy van esélyem, és megpróbálom megragadni – pozitív energiával állok hozzá a szezonzáróhoz. Megpróbálok mindent, amit tudok, de ha nem nyerem meg, akkor is fantasztikus szezonon vagyok túl, és sok mindent tanultam, amit a jövőben kamatoztathatok. Szóval, igazából nem érdekel, mi történik, ez pedig le is veszi a nyomást rólam. Tudom, hogy amikor beülök az autóba, mindig próbálom a maximumot kihozni magamból" - mondta el Verstappen. (theguardian)
A következő szezon tükrében megjegyezendő, a minap arra is fény derült, hogy kinek az oldalán versenyez Verstappen 2026-ban - a holland a hivatalos bejelentés alapján a Racing Bullstól érkező Isack Hadjarral alkotja majd az Oracle Red Bull Racing pilótapárosát.
Utoljára 2021-ben fordult elő, hogy Verstappen úgy érkezett az Abu Dzabi szezonzáróra, az ottani eredmény döntő lesz a világbajnoki cím szempontjából. Akkor pontban holtversenyben volt Lewis Hamiltonnal, és végül egy örökre emlékezetes, ellentmondást nem tűrő versenyzéssel megszerezte első világbajnoki címét. Most ismét hasonló a helyzet - azzal a különbséggel, hogy most győzelem esetén sincs saját kezében a sorsa -, s mivel nincs mit veszítenie, készen áll egy felszabadult utolsó nagy küzdelemre idén.
A többit majd a történelem jegyzi...