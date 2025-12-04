Verstappen reméli, hogy Abu-Dzabiban is ő ünnepelhet
© Meg Oliphant/Getty Images/Red Bull Content Pool
Forma 1

Az utolsó tánc – Verstappennek győzni és reménykedni kell a szezonzárón

Az Abu-Dzabi Nagydíj 2021-hez hasonlóan ismét világbajnoki címről dönt, de vajon mi kell ahhoz, hogy az Oracle Red Bull Racing holland pilótája ötödször is felüljön a Formula 1 trónjára?
RedBull.hu / BL
4 perc olvasásPublished on
Max Verstappen elképesztő formát fut a nyári szünet óta, aminek köszönhetően úgy fordulhatunk rá a hétvégi szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjra, hogy nyitott a kérdés, ki lesz a 2025-ös Formula 1-es világbajnok.
Az idei vb-címre a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri mellett Max is különböző, de reális esélyekkel pályázik, mely csak és kizárólag a holland elképesztő második féléves feltámadásának köszönhető.
Éppen ezért Verstappen úgy megy a szezonzáróra, hogy nincs mit veszítenie, hiszen az idény nagy részében nem ő számított a vb-cím esélyesének. Augusztus 31-én, a Holland GP után még 104 pont hátrányban volt a tabellát vezető Piastri mögött; akkor kijelentette, hogy számára a cím már nem reális cél.
Verstappen kerékcsere Austinban

Verstappen kerékcsere Austinban

© Mark Thompson/Getty Image

A Red Bull viszont Monzában sorozatfejlesztéseket vezetett be – a padló és az első szárny beállításait módosították –, hogy orvosolják az autó korábbi egyensúlyi gondjait. Ezek a változtatások hatalmas sikernek bizonyultak: Verstappen azóta öt győzelmet és három dobogós helyezést szerzett.
Olyan futamokat nyertünk meg, amiket talán nem is kellett volna - mint amilyen a vasárnapi is volt azáltal, hogy a csapat jól döntött. Persze rajtam is múlik, hogy a legjobban hajtsam végre az utasításokat, de ez egy igazi csapatmunka eredménye. (theguardian)
Max Verstappen
A remek teljesítmény és sorozatos sikerek mellett Las Vegasban a szerencse is Verstappen mellé pártolt, hiszen míg ő magabiztosan diadalmaskodott, addig a két McLarent a padlólemezek túlzott kopása miatt kizárták, így Norris egy második, míg Piastri egy negyedik helyet veszített el.
Max Verstappen végig befoghatatlan volt

Max Verstappen végig befoghatatlan volt

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Verstappen remeklésének köszönhetően egy végletekig kiélezett világbajnoki küzdelem alakult ki, aminek azonban továbbra is Norris a legfőbb esélyese: a brit 12 pontos előnnyel vág neki az utolsó futamnak, így amennyiben dobogón végez, megszerezheti pályafutása első vb-címét.

Mi a kiinduló helyzet?

A 2025-ös szezon utolsó futama előtt a pontállás a következő: Lando Norris: 408, Max Verstappen: 396, Oscar Piastri: 392.
A szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon maximum 25 pont szerezhető (győzelem esetén), matematikailag tehát Verstappen még teljes eséllyel harcban áll - de csak a már említett feltétellel képes megvédeni a címét. Fontos továbbá, hogy amennyiben Max a 4. vagy annál rosszabb pozícióban végez, úgy Norris kiesésével sem előzheti meg a britet. Piastri számára még rosszabb a helyzet: az ausztrál versenyző hátránya 16 pont, így számára a győzelem sem elég, csak abban az esetben, ha csapattársát a hatodiknál rosszabb pozícióban intik le.

Max Verstappen készen áll: mindent kihoz magából a szezonzárón

"Izgatott vagyok, örülök, hogy van esélyem, és megpróbálom megragadni – pozitív energiával állok hozzá a szezonzáróhoz. Megpróbálok mindent, amit tudok, de ha nem nyerem meg, akkor is fantasztikus szezonon vagyok túl, és sok mindent tanultam, amit a jövőben kamatoztathatok. Szóval, igazából nem érdekel, mi történik, ez pedig le is veszi a nyomást rólam. Tudom, hogy amikor beülök az autóba, mindig próbálom a maximumot kihozni magamból" - mondta el Verstappen. (theguardian)
Verstappen büszke lehet a teljesítményére

Verstappen büszke lehet a teljesítményére

© Mark Thompson/Getty Images

A következő szezon tükrében megjegyezendő, a minap arra is fény derült, hogy kinek az oldalán versenyez Verstappen 2026-ban - a holland a hivatalos bejelentés alapján a Racing Bullstól érkező Isack Hadjarral alkotja majd az Oracle Red Bull Racing pilótapárosát.
Utoljára 2021-ben fordult elő, hogy Verstappen úgy érkezett az Abu Dzabi szezonzáróra, az ottani eredmény döntő lesz a világbajnoki cím szempontjából. Akkor pontban holtversenyben volt Lewis Hamiltonnal, és végül egy örökre emlékezetes, ellentmondást nem tűrő versenyzéssel megszerezte első világbajnoki címét. Most ismét hasonló a helyzet - azzal a különbséggel, hogy most győzelem esetén sincs saját kezében a sorsa -, s mivel nincs mit veszítenie, készen áll egy felszabadult utolsó nagy küzdelemre idén.
A többit majd a történelem jegyzi...
Forma 1
Formula Racing