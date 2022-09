F1 | Juki Cunoda hosszabbított az AlphaTaurival

A Scuderia AlphaTauri hivatalosan is bejelentette, hogy újabb egy évvel meghosszabbítja Juki Cunoda szerződését, így a japán pilóta a 2021-es és 2022-es idény után 2023-ban is a legnagyobb színpadon képviselteti magát és csapatát.

