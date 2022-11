Az Oracle Red Bull Racing párosa kilenc egymást követő győzelemmel a zsebében állt rajthoz Brazíliában, ugyanannyival, ahányat Sebastian Vettel aratott zsinórban a 2013-as szezon végén. Verstappen vagy Pérez (vagy mindkettő) 19 egymást követő nagydíjon végzett a dobogón, ami a csapat legjobb szereplésének számít egy idényen belül. A Brazil Nagydíjon azonban nem sikerült folytatni a sormintát, ami egy - biztonsági autóval kétszer is megszakított - nehéz verseny volt. Keseregni azonban nincs idő és nem is kell, néhány nap múlva Abu-Dzabiban megadatik a lehetőség a szép szezonzárásra, és a rekordok tovább írására.

Az Oracle Red Bull Racing párosa kilenc egymást követő győzelemmel a zsebében állt rajthoz Brazíliában, ugyanannyival, ahányat Sebastian Vettel aratott zsinórban a 2013-as szezon végén. Verstappen vagy Pérez (vagy mindkettő) 19 egymást követő nagydíjon végzett a dobogón, ami a csapat legjobb szereplésének számít egy idényen belül. A Brazil Nagydíjon azonban nem sikerült folytatni a sormintát, ami egy - biztonsági autóval kétszer is megszakított - nehéz verseny volt. Keseregni azonban nincs idő és nem is kell, néhány nap múlva Abu-Dzabiban megadatik a lehetőség a szép szezonzárásra, és a rekordok tovább írására.

Az Oracle Red Bull Racing párosa kilenc egymást követő győzelemmel a zsebében állt rajthoz Brazíliában, ugyanannyival, ahányat Sebastian Vettel aratott zsinórban a 2013-as szezon végén. Verstappen vagy Pérez (vagy mindkettő) 19 egymást követő nagydíjon végzett a dobogón, ami a csapat legjobb szereplésének számít egy idényen belül. A Brazil Nagydíjon azonban nem sikerült folytatni a sormintát, ami egy - biztonsági autóval kétszer is megszakított - nehéz verseny volt. Keseregni azonban nincs idő és nem is kell, néhány nap múlva Abu-Dzabiban megadatik a lehetőség a szép szezonzárásra, és a rekordok tovább írására.