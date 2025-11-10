F1 | Verstappen ismét fantasztikusat mentett Brazíliában, és dobogón zárt

A Brazil Nagydíj egy újabb döntő hétvégét jelentett a világbajnoki cím szempontjából Max Verstappen számára. A címvédő nagyon kedves emlékeket őriz az Interlagosról, hiszen tavaly ugyanitt minden idők egyik legnagyobb teljesítményét mutatva, a rajtrácsról indulva diadalmaskodni tudott, amivel hatalmas lépés tett a világbajnoki cím felé. Egy hasonló forgatókönyvre vajmi kevesen számítottak, de a történelem kis híján megismételte önmagát. A brazíliai hétvége már a nagydíj rajtja előtt rémálomszerűen alakult Verstappen számára, ugyanis a címvédő autója péntektől kezdve tapadáshiánnyal és kezelhetetlenséggel küzdött (ezzel együtt csoda volt, hogy a sprinten a 4. helyen zárt), amely után a csapat radikális döntést hozott. Teljes erőforrást cseréltek: új belső égésű motor, turbó, MGU-K, MGU-H, akkumulátor és vezérlőelektronika került az autóba, így Verstappen a vasárnapi futamnak - éppúgy mint egy évvel ezelőtt - csak a 16. helyről, vagyis a rajtrácsról vághatott neki.

A pole pozíciót közben Lando Norris szerezte meg a McLarennel, mellőle pedig a Mercedes fiatal tehetsége, Kimi Antonelli indulhatott, míg a második sorból Fernando Alonso (Aston Martin) és Alex Albon (Williams), a harmadikból pedig Lewis Hamilton (Ferrari) és Lance Stroll (Aston Martin).

A futam előtt időnként eleredt az eső, de a rajt idejére a meteorológia már azt jelezte, hogy nem várható több csapadék, így a tavalyi interlagosi káosz most elmaradt.

Max ismét a rajtrácsról indult az Interlagoson © Hector Vivas/Getty Images

Norris remekül kapta el a rajtot, és sikerült megtartania előnyét, mögötte pedig több pozícióért is ádáz csata bontakozott ki. A start persze nem múlt el incidens nélkül: Bortoleto összeért Stroll-lal, majd ismét a falban kötött ki, ami miatt sárga zászló következett. Az első kör végén Hamilton és Colapinto ütközött, a Ferrari brit pilótája pedig elveszítette az első szárnyát. Ezt követően pályára gurult a safety car, hogy eltávolítsák Bortoleto összetört autóját és a szétszóródott karbonmaradványokat. Hamilton közben a bokszba hajtott új első szárnyért és friss kemény gumikért, Cunoda Juki pedig szintén a kemény keverékre váltott.

A safety car fázis után a sorrend a következőképpen alakult: Norris, Antonelli, Leclerc, Piastri, Hadjar, Lawson, Russell, Bearman, Gasly, Alonso, Albon, Sainz, Hülkenberg, Stroll, Colapinto, Verstappen, Ocon, Cunoda és Hamilton.

A verseny ezután a hatodik körrel folytatódott, Piastri pedig azonnal támadásba lendült Antonelli ellen, akik összeértek, az ausztrál pilóta pedig kilökte olaszt Leclerc irányába, amely után a Ferrari versenyzője elveszítette a bal első kerekét, így számára ezzel idő előtt véget ért a futam.

Maxnak defekt miatt ki kellett állnia a boxba © Sam Bagnall/Sutton Images

Verstappen mindezt ügyesen kihasználta, és felkapaszkodott a 13. helyre, ám a szerencse őt sem kímélte. Az egyik gumija defektet kapott a pályán heverő törmelék miatt, így a virtuális safety car alatt kénytelen volt kiállni a bokszba, ahol új medium szettet raktak fel, ezzel pedig oda lett az addigi előzései, és visszacsúszott a mezőny végére.

A futam a 9. körben folytatódott, Norris pedig gond nélkül tartotta meg a vezetést Piastri előtt.

A 12. körben Russell megelőzte Isack Hadjart, aki így visszacsúszott ötödiknek, miközben Verstappen utolérte Hamiltont, és komoly nyomás alá helyezte. A következő körben a holland el is ment riválisa mellett, és feljött a 15. helyre. Következő célpontja Colapinto volt, akit a futam 14. körében gyűrt maga mögé, majd Cunoda üldözésébe kezdett, miközben a japán Stroll-lal ütközve 10 másodperces büntetést kapott.

Cunoda és Stroll összeértek © Zak Mauger/LAT Images

Max a 15. körben maga mögött hagyta Cunodát, aki ezt követően már Hülkenberg visszapillantójában tűnt fel, közben pedig Piastri is megkapta a maga 10 másodperces büntetését az Antonellivel történt korábbi ütközésért, amely Leclerc számára is végzetesnek bizonyult.

A 17. körben Verstappen könnyedén elment Hülkenberg mellett, és feljött a 12. helyre Alonso mögé, majd egy körrel később a rutinos spanyolt is maga mögé utasította, és már 9. volt.

Miközben Bearman, Sainz, Gasly és Hadjar is a bokszban jártak, Max már a hetedik pozícióban, Albon mögött autózott, míg Liam Lawson kiállása tovább segítette a holland felzárkózását, aki így feljött a hatodik helyre.

Norris a 20. körre több mint négy másodperces előnyt épített ki Piastrival szemben, míg Verstappen a 21. körben megelőzte Albont is, és feljött ötödiknek, majd mikor Antonelli kiállt új gumikért, újabb pozíciót fogott Max, és már a negyedik helyen haladt.

Cunoda Juki kerékcseréje © Sam Bagnall/Sutton Images

Norris a 30. kör végén érkezett a bokszba friss lágy gumikért, és miközben visszatért a pályára, Verstappen elment mellette, aki így feljött a harmadik helyre Russell és az élen haladó Piastri mögé. Három körrel később azonban a McLaren lendülete érvényesült: Norris a szélárnyék és DRS segítségével könnyedén visszavette a pozíciót a jóval kopottabb gumikon haladó Max-szal szemben, aki így visszaesett a negyedik helyre.

Russell és Verstappen a 34. kör végén egyszerre érkezett kerékcserére. Max a pályára visszatérve gyorsan elkapta Lawsont, és átvette tőle a nyolcadik helyet, majd a 37. kör végén Gaslyt is maga mögé utasította, ezzel már hatodik volt, miközben Hadjar kiállt friss abroncsokért.

Verstappen folyamatosan faragta Bearman előnyét, ám a Haas pilótája a 42. körben kiállt új gumikért, így Max harc nélkül került fel a negyedik helyre.

Norris nem sokkal később kiállt a bokszba, így Verstappen átvette a vezetést, miközben Hadjar kiváló tempója meghozta gyümölcsét: az 53. körben megelőzte Gaslyt, és beverekedte magát a top 10-be. Max ekkor 7,5 másodperces előnnyel vezetett Norris előtt.

Egy körrel később Maxot is kihívták a bokszba: lágy gumikat kapott, és negyedikként tért vissza a pályára Russell, Antonelli és Norris mögé – innen indíthatta meg az újabb nagy hajrát.

Verstappen folyamatosan kapaszkodott fel az Interlagoson © Lars Baron/Getty Images

Verstappen a hajrához érve teljes támadófokozatba kapcsolt: szinte repült az interlagosi aszfalton, megfutotta a leggyorsabb kört, és folyamatosan közeledett Russellhez.

A 63. körben meg is indította a támadást a Mercedes pilótája ellen, és egy határozott manőverrel elvette a brittől a harmadik helyet. A következő célpontja Antonelli és a második pozíció volt, ám ez már jóval komolyabb feladatnak bizonyult. Öt körrel később Max beért a Mercedes fiatal tehetségének DRS-zónájába, és a leintésig folyamatos nyomás alatt tartotta, ám valós előzési lehetőség nem adódott számára.

A leintésnél Lando Norris ért elsőként a célba, megszerezve a győzelmet, mögötte másodikként Kimi Antonelli futott be, míg a harmadik helyet a parádés felzárkózások tömkelegét bemutató Max Verstappen kaparintotta meg, ezzel minimálisan, de életben tartva világbajnoki reményeit.

Verstappen büszke lehet a teljesítményére © Mark Thompson/Getty Images

A legjobb tizben a következő versenyzők érkeztek meg sorrendben: Russell, Piastri, Bearman, a remek formában versenyző Lawson és Hadjar, valamint Hülkenberg és Gasly, így mindkét Racing Bulls-pilóta pontot szerzett.

Eseménydús futam volt, jó tempóval, és több autót is sikerült megelőznöm. Igyekeztem minél gyorsabban előzni, de ez nem mindig volt egyszerű. Nem gondoltam volna, hogy a bokszutcából rajtolva és egy defekt után dobogóra állhatok. Büszke vagyok a csapatra, hiszen nehéz hétvégénk volt, de végül elképesztő eredményt értünk el, alig tíz másodpercre a győztestől. Max Verstappen

Norris brazíliai győzelmével 24 pontra növelte előnyét Piastri előtt, és 390 ponttal vezeti az összetettet, míg az ausztrál 366-tal követi csapattársát. Verstappen 341 ponttal a harmadik helyen áll.

A konstruktőröknél a már világbajnok McLaren 756 ponttal áll az élen, a Mercedes 398 egységgel a második, míg az Oracle Red Bull Racing megelőzte a Ferrarit, és 366 ponttal feljött a harmadik helyre.

Az elképesztően izgamas világbajnoki hajrá november 21-23. között Las Vegas-ban folytatódik, ahol tavaly Verstappen négyszeres világbajnok lett. A 2024-es verseny beszámolóját IDE kattintva eleveníthetitek fel.