Verstappen második lett az Eifel Nagydíjon

Ahhoz, hogy Hamilton megérkezzen az első helyre, mindössze a 13. körig kellett várni, Bottas ugyanis olyannyira elfékezte a gumiját, hogy teljesen belassult. A finn azonnal lépett is frissíteni a tappancsokat, de most még ebben sem volt szerencséje, hiszen egy körrel később a Kimi Räikkönen által kipenderített George Russel balesete miatt biztonsági autós időszak következett, így a riválisai "ingyenidős" kerékcserét tudtak eszközölni.

Hasonló sorsra jutott a Red Bull thai pilótája, Alex Albon is, aki alatt hat körrel később szintén megadta magát a technika, így számára is idejekorán véget ért az Eifel Nagydíj.

