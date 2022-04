F1 | Verstappen-győzelem és kettős Red Bull-siker Imolában

Az időmérőt és az idei év első sprintkvalifikációt is az élen zárta

Az időmérőt és az idei év első sprintkvalifikációt is az élen zárta Max Verstappen , így az Oracle Red Bull Racing címvédője várhatta az első helyről a lámpák kialvását az Emilia-romagnai Nagydíj futamán. A holland pilóta mellől a ferraris Charles Leclerc, míg mögüle csapattársa, Sergio Perez várta a rajtot Imolában, s mivel a futam előtt még leszakadt az ég, a versenyzők esőgumikon rajtoltak.

