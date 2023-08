... bár már nem az, mert Max átvette a helyét. Max édesapja Jos "The Boss" Verstappen, aki Michael Schumacher csapattársa volt a Benettonnál, és nyolc évig versenyzett a Forma-1-ben, két dobogós helyezést ért el - bár leginkább mindenki arra emlékszik, amikor az 1994-es Német Nagydíjon csodával határos módon megmenekült egy boxutcai tűzből. Max autóversenyzői DNS-sét tovább turbózza, hogy édesanyja, Sophie Kumpen is sikeres autóversenyző volt, aki bár alsóbb osztályokban versenyzett, olyan ellenfelei is voltak, mint Jenson Button, Giancarlo Fisichella vagy a fiatal Christian Horner. Az alma tehát nem esett messze a fájától.

Az F1-es pilótafülkétől és a Red Bull Racing Milton Keynes-i főhadiszállásán zajló szimulációtól távol is, Max imád a hivatalos Forma-1-es játékokkal játszani, valamint az esportbajnokságokban és az iRacing versenyszimulációban részt venni. Az első iRacing-világbajnokkal, a Team Redline-nal együttműködve 2019-ben megnyerte a Virtual Le Mans Series-t, beleértve a Virtual 24 Hours of Spát, ahol Lando Norrisszal osztozott a vezetési feladatokon.

