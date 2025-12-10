Max Verstappen mindössze egy hajszál híján maradt le ötödik Formula 1-es világbajnoki címéről , majd ezt követően egy korszak zárult le az Oracle Red Bull Racing csapatánál. A paddock egyik ikonikus alakja, dr. Helmut Marko ugyanis úgy döntött, hogy több mint húsz év szolgálat után a 2025-ös szezon végén visszavonul a csapattól és az F1 világától egyaránt.

A 82 éves osztrák szakember megkerülhetetlen figurája volt a Red Bull történetének: a márka teljes F1-es felemelkedésében kulcsszerepet játszott, és évtizedeken át ő irányította a Red Bull Junior Programot, amely a modern Forma–1 egyik legeredményesebb tehetségnevelő műhelyévé vált. Marko támogatásával számos versenyző jutott el a száguldó cirkusz csúcsára – köztük maga Max Verstappen is –, így távozása egy korszak végét jelenti mind a csapat, mind a sportág számára.

Ünneplés a 2023-as F1 Kanadai Nagydíjon © Getty Images/Red Bull Content Pool Mindaz, amit együtt felépítettünk és elértünk, meghatározó része marad az életemnek. Helmut Marko

"Már hat évtizede élek a motorsport világában, és az elmúlt több mint húsz év, amelyet a Red Bullnál tölthettem, egészen kivételes és rendkívül sikeres időszak volt” – mondta Marko. "Olyan korszak, amelyet rengeteg tehetséges emberrel közösen formálhattam, és amelyre óriási büszkeséggel tekintek vissza. Mindaz, amit együtt felépítettünk és elértünk, meghatározó része marad az életemnek.”

01 Miért mondott le Helmut Marko?

A 2023-as Belga Nagydíj alatt © Getty Images/Red Bull Content Pool További sok sikert kívánok az egész csapatnak Helmut Marko

Helmut Marko elmondta, a 2025-ös szezon érzelmi lezárása döntő szerepet játszott abban, hogy bejelentse távozását. "Az, hogy ebben a szezonban csak hajszál híján maradtunk le a világbajnoki címről, mélyen megérintett” – fogalmazott.

Max Verstappen 104 pontos hátrányt dolgozott le, és az utolsó Abu-Dzabi győzelme ellenére mindössze két ponttal lecsúszott Lando Norris mögött az idei világbajnoki címről.

"Ez világossá tette számomra, személy szerint most jött el a megfelelő pillanat, hogy lezárjak egy nagyon hosszú, intenzív és sikeres fejezetet” – mondta el Marko, aki kulcsszerepet játszott Verstappen F1-es karrierjének felépítésében.

A veterán szakember búcsúzóul hozzátette: "További sok sikert kívánok az egész csapatnak, és meggyőződésem, hogy jövőre ismét mindkét világbajnoki címért harcban lesznek.”

02 Egy korszak lezárul a Red Bullnál

A futamgyőztes Max Verstappen Helmut Markóval ünnepel Kínában © Getty Images/Red Bull Content Pool

Marko a Red Bull egyik legmeghatározóbb alakjaként vált ismertté az F1 világában. Vezetése alatt olyan pilóták karrierje bontakozott ki, mint Sebastian Vettel vagy Max Verstappen, és meghatározó szerepe volt a csapat teljes sikerkorszakának felépítésében.

"Helmut azzal a kívánsággal fordult hozzám, hogy az év végén szeretné befejezni a motorsport-tanácsadói karrierjét” – mondta Oliver Mintzlaff, a Red Bull befektetésekért és vállalati projektekért felelős vezérigazgatója. Mintzlaff úgy fogalmazott: Marko távozása "egy rendkívüli korszak végét” jelenti a vállalat motorsport-történetében.

A világbajnoki cím ünneplése 2021-ben © Getty Images/Red Bull Content Pool Sebastian Vettel ünnepel a Japán Nagydíj megnyerése után © Getty Images/Red Bull Content Pool

Mintzlaff szerint Marko szenvedélye, a határozott döntések meghozatalához szükséges bátorsága, valamint a tehetségek felismerésének kivételes képessége mind-mind maradandó örökséget jelent.

Marko hatása nemcsak az általa irányított vagy támogatott versenyzőkben mutatkozik meg, hanem a csapat két évtizedes eredménysorában is. A Red Bullnál eltöltött időszakának legfontosabb mérföldkövei a következők:

Csapatstatisztikák Helmut Marko megbízatása alatt: Red Bull Racing Konstruktőri világbajnoki cím: 6

Versenyzői világbajnoki cím: 8

Versenyek: 417

Győzelmek: 130

Dobogók: 233

Pole pozíciók: 111

Leggyorsabb körök: 102 Toro Rosso Futamok: 268

Győzelmek: 1

Dobogó: 3

Pole pozíció: 1 AlphaTauri Futamok: 83

Győzelmek: 1

Dobogós helyezések: 2

Leggyorsabb körök: 2 Visa Cash App Racing Bulls Versenyek: 48

Dobogók: 1

Leggyorsabb körök: 1 Összesített eredmények minden csapatban Konstruktőri világbajnoki cím: 6

Versenyzői világbajnoki cím: 8

Versenyek: 816

Győzelmek: 132

Dobogók: 239

Pole pozíciók: 112

Leggyorsabb körök: 105

Max Verstappen és Dr. Helmut Marko a garázsban az edzésen © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Ki az a Helmut Marko?

Helmut Marko 1943-ban született Grazban, és már fiatalon magába szívta az osztrák motorsport légkörét. Versenyzői karrierje az 1960-as években indult, amikor barátjával, Jochen Rindttel együtt tűntek fel a nemzetközi porondon. Marko tehetsége hamar megmutatkozott: 1971-ben megnyerte a legendás Le Mans-i 24 órás futamot, amellyel örökre beírta nevét a hosszútávú versenyzés történetébe.

Helmut Marko egy BRM 157-est vezetett a Red Bull Legends Parade versenyen © Getty Images/Red Bull Content Pool Helmut Marko és Gerhard Berger Spielbergben © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

A pályafutása későbbi szakaszában a tanulmányok felé fordult, és jogi doktorátust szerzett – innen ered a mára ikonikussá vált "Doktor” becenév is, amelyet a paddockban mindenki tisztelettel emlegetett. Miután versenyzőként visszavonult, Marko a menedzsment és a tehetséggondozás irányába lépett tovább, ahol legalább akkora hatást gyakorolt a sportágra, mint pilótaként.

04 Helmut Marko által mentorált F1-es versenyzők

Marko a Red Bull Junior Program vezetőjeként számos későbbi világbajnok útját egyengette, köztük Sebastian Vettelét és Max Verstappenét, akik karrierjük meghatározó pillanataiban számíthattak az osztrák szakember támogatására és gyakran kíméletlenül őszinte tanácsaira.

Max és Helmut számtalan győzelmet ünnepelhettek az évek során © Getty Images/Red Bull Content Pool

Íme egy lista azon pilótákról, akiknek útját egyengette:

Max Verstappen (4-szeres egyéni világbajnok)

Sebastian Vettel (4-szeres egyéni világbajnok)

Danyiil Kvjat

Isack Hadjar

Liam Lawson

Cunoda Juki

Alex Albon

Pierre Gasly

Carlos Sainz

Daniel Ricciardo

Sebastien Buemi

Scott Speed

Jaime Alguersuari

Brendon Hartley

Jean Eric Vergne

Christian Klien

Vitantonio Liuzzi

Jack Doohan

Patrick Friesacher

Arvid Lindblad