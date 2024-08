Verstappen természetesen tisztában volt ezzel, be is gyújtotta a rakétákat a lámpák kialvását követően. Bár a hollandnak sikerült kikerülnie Norris DRS-tartományából, nem tudott előzni – a McLaren ezúttal egyszerűen túl gyors volt.

Verstappen természetesen tisztában volt ezzel, be is gyújtotta a rakétákat a lámpák kialvását követően. Bár a hollandnak sikerült kikerülnie Norris DRS-tartományából, nem tudott előzni – a McLaren ezúttal egyszerűen túl gyors volt.

Verstappen természetesen tisztában volt ezzel, be is gyújtotta a rakétákat a lámpák kialvását követően. Bár a hollandnak sikerült kikerülnie Norris DRS-tartományából, nem tudott előzni – a McLaren ezúttal egyszerűen túl gyors volt.