VERSTAPPEN NYERT ÉS MEGSZEREZTE MÁSODIK VILÁGBAJNOKI CÍMÉT

Az esetek miatt biztonsági autót küldtek a pályára, de mindeközben az ég is leszakadt, és bár olykor úgy tűnt, hogy a folytatás is veszélyben van, végül két órás várakozás után folytatódni tudott a verseny, igaz - a szabályok értelmében - az idő rövidsége miatt az 53 kör helyett nagyjából felét teljesíthették a pilóták.

Izgalom tehát a győztes kilétét illetően nem maradt a végére, viszont az utolsó pillanatokban egy nagyon fontos esemény történt. Pérez felért Leclerc-re a leintés előtt nem sokkal, s bár a monacói tartotta magát, levágta a sikánt az utolsó körében, amiért öt másodperces időbüntetést kapott, ez pedig nemcsak azt jelentette, hogy Pérez lett a második, hanem azt is, hogy VERSTAPPEN IDEI 12. GYŐZELMÉVEL MÁSODIK VILÁGBAJNOKI CÍMÉT IS BEBIZTOSÍTOTTA!

