F1 2024 | Jön a 39. Magyar Nagydíj

Ha nyár és július, akkor Formula 1 Magyar Nagydíj. A száguldó cirkusz idén már 39. alkalommal látogat el a Budapest melletti Mogyoródra, ahol a világ legjobbjai perzselik fel még jobban az amúgy is tömény kánikulát ígérő hétvégét.

A verseny helyszínéül szolgáló Hungaroring egyedi adottságokkal rendelkezik: keskenysége és éles hajtűkanyarjai miatt nem kevés precizitást és ügyességet kíván meg a pilótáktól, ami jelentős technikai tudást igényel a navigációban. A Hungaroring emellett a meleg és párás körülményeiről is ismert, melyekből idén sem lesz hiány, így ez is hozzájárul majd a Magyar Nagydíj izgalmához és kiszámíthatatlanságához.

A helyszínen számos újítás készült el az idei évre, így a közműhálózat fejlesztésén túl a főbejárat és az ottani épület is felújításra került, de főként a nézői és kiszolgáló területek változtak. Emellett a célegyenesben lévő, úgynevezett Super Gold tribün mögötti terület bővült ki, melyre elsősorban a Magyar Nagydíj alatti szórakoztató programok nagyobb területi igénye miatt volt szükség.

Az előző évekhez hasonlóan, idén is teltház lesz a Hungaroringen. A vasárnapi futam jegyei már rögtön a januári piacra bocsátásuk után elkeltek, így a kilátogatni vágyók már csak korlátozott számban az időmérőre és a szabadedzésekre válthatnak belépőt.

Bár az Oracle Red Bull Racing a pilóta és a konstruktőri összetettet is fölényesen vezeti, hiba lenne hátradőlni, amit nem is tesznek meg az istállónál.

