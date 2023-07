F1 | Ez volt a 7 legemlékezetesebb Magyar Nagydíj

Sok mindenre igaz, hogy az első általában emlékezetes, ahogy a Magyar Nagydíjra is, melyet 200 000 néző előtt 1986-ban rendeztek meg. Az első pole pozíciót a legendás Ayrton Senna szerezte meg a Hungaroringen, aki a versenyen óriási csatát vívott honfitársával, Nelson Piquet -vel. A 12. körben Piquet megelőzte Sennát, kereket azonban utóbbi cserélt gyorsabban, így a bokszkiállás után Piquet visszakerült rajtpozíciójába. A mindent eldöntő esemény az 55. körben történt, amikor a célegyenes végére Piquet egy komoly drifttel (féktávon mind a négy kereke leblokkolt) elment Senna mellett, miközben be is mutatott a szintén brazil pilótának. Piquet végül megnyerte az első Magyar Nagydíjat, aki ráadásul egy évvel később is győzelemmel távozott Mogyoródról.