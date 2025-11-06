Max Verstappen az utolsó szalmaszálba kapaszkodik Brazíliában is

Néhány héttel ezelőtt úgy tűnt, hogy a világbajnoki címért csak a McLaren két pilótája, Lando Norris és Oscar Piastri küzd egymással. Aztán jött néhány zseniálisan magabiztos Verstappen-hétvége, rengeteg pont, amivel a négyszeres világbajnok bejelentkezett a világbajnoki versenyfutásba. Az idő azonban nem Verstappennek dolgozik, hiszen már csak négy futam van hátra az idényből, miközben 36 pont a hátránya a listavezető Norrisszal szemben.
Austinban, az Amerikai Nagydíjon Verstappen megállíthatatlan volt, ahol megnyerte a sprintet és a főversenyt is, Mexikóban viszont keményebb dolga volt: az ötödik helyről rajtolt, és végül Lando Norris és Charles Leclerc mögött harmadikként ért célba.
"Erős etapom volt. Egy nehéz hétvégén dobogóra állni számunkra nem rossz eredmény. Még sok munka vár ránk, és, ha a vb-címet vesszük alapul, akkor ez összességében nem volt jó hétvége. A harmadik hely nem rossz, de ha a világbajnoki cím a cél, akkor győznünk kell. Kielemzünk mindent, és megnézzük, hol tudunk javulni" – mondta Max a futam után.
A mexikói harmadik hely után Verstappen 36 pontra van a bajnoki éllovas Norris mögött, aki mindössze egy ponttal előzi meg csapattársát, Piastrit.
A világbajnoki összetett eleje három versennyel a vége előtt:
- Lando Norris (McLaren) – 357 pont
- Oscar Piastri (McLaren) – 356 pont
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 321 pont
Verstappen korábban úgy fogalmazott: "Nem számít, mit csinálnak a McLarenek. Rajtunk múlik, hogy a szezon végéig tökéletesek legyünk."
És valóban, ha Max az utolsó négy futamon hibátlanul teljesít, csodát művelhet.
A hátralévő futamok a 2025-ös idényben:
- Brazíliai Nagydíj (Sao Paulo): november 7–9.
- Las Vegas-i Nagydíj: november 20–22.
- Katari Nagydíj (Losail): november 28–30.
- Abu-Dzabi Nagydíj (Yas Marina): december 5–7.
Sao Paulo: a következő döntő hétvége
Verstappen az elmúlt két Brazil Nagydíjat megnyerte (tavaly például a 17. helyről rajtolva nyert és alapozta meg a világbajnoki címét), de Interlagos híresen kiszámíthatatlan. Az időjárás gyakran trükkös, és a gyors kanyarok néha a középmezőny autóinak kedveznek, úgyhogy itt tényleg bármi megtörténhet.
Las Vegas: szép emlékek
A következő versenyhétvége a Las Vegas-i lesz, november 23-án. A pálya történelme rövid – mindössze kétszer rendeztek itt versenyt –, de Verstappen megnyerte az elsőt, és 2024-ben itt biztosította be a világbajnoki címét. Ha a versenyhétvége végén 10–20 ponton belülre kerül a McLarenekhez képest, óriási esélye lesz megszerezni ötödik világbajnoki címét.
Katar: a dominancia terepe
Az idény utolsó előtti versenye Katarban lesz, november 30-án. Verstappen itt kétszer indult és kétszer győzött, mindkétszer fölényesen. Azonban a McLarenek is gyorsak voltak itt tavaly, így Maxnak idén is a legjobb formáját kell hoznia.
Abu-Dzabi: a nagy finálé
A 2025-ös szezon záróakkordja Abu-Dzabiban jön, és minden esély megvan rá, hogy ez legyen a legizgalmasabb futama a szezonnak. Verstappen az elmúlt öt évből négyszer diadalmaskodott a Yas Marina Circuiton, vagyis ez a pálya szinte hazai terep számára. Ugyanakkor Lando Norris tavalyi győzelme biztosan ott lesz majd mindenki fejében, és könnyen lehet, hogy idén itt dől el végleg, ki emelheti magasba a világbajnoki trófeát.
Mivel szállhat ki Verstappent a világbajnoki küzdelemből?
Az egyetlen igazi katasztrófa az lenne, ha nem fejezne be egy futamot, miközben valamelyik McLaren nyer. Egy ilyen helyzetben szinte elúszna a világbajnoki remény, úgyhogy Verstappennek a pályán kell tartania az autót, kerülnie kell a bajt, és csakis saját magára szabad koncentrálnia.
Verstappennek nem muszáj minden futamot megnyernie, de folyamatosan nyomást kell gyakorolnia, s ha valamiben, akkor ebben egyértelműen ő a legjobb.
A 2025-ös Brazil Nagydíjat november 9-én, vasárnap 18 órakor rendezik.