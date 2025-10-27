Verstappen kemény csata után dobogós lett Mexikóban
© Clive Rose/Getty Images
F1 | Kemény csata után Verstappen a dobogón Mexikóban

A Red Bull Racing címvédője mindent beleadott, és fontos pontokat gyűjtött a világbajnoki versenyfutásban.
Az elmúlt hetekben mutatott kiváló – már-már csodával felérő – teljesítmény után Max Verstappen a Mexikói Nagydíjon is szeretett volna egy újabb remek helyezéssel közelebb kerülni az előtte álló, Oscar Piastri és Lando Norris alkotta McLaren pároshoz. Öt körrel a vége előtt ugyanis felsejlett a remény, hogy Max egy nagy hajrával megszerezheti ötödik világbajnoki címét is, ráadásul az Autódromo Hermanos Rodríguez pálya egyik sikerhelyszíne a címvédőnek.
Az időmérő azonban kevésbé sikerült Verstappennek, így a harmadik sorból várhatta a futamot, míg az első helyről Lando Norris (McLaren), mellőle pedig Charles Leclerc (Ferrari) indulhatott az első sorból. A negyedik sorban az éllovas Oscar Piastri (McLaren) és Isack Hadjar (Visa Cash App Racing Bulls) álltak, míg a legjobb tízet Oliver Bearman (Haas) és Cunoda Juki (Oracle Red Bull Racing) tették teljessé.
Egy klasszikus csata Max Verstappen és Lewis Hamilton között

© Mark Thompson/Getty Images

A rajtot nem kapta el a legjobban Norris, Leclerc azonnal lecsapott a lehetőségre, és átvette a vezetést – igaz, rövid időre, hiszen levágta a kanyart, így vissza kellett adnia az első helyet a britnek. Verstappen hatalmas lendülettel jött el a rajttól, kívülről próbált előzni, de az első kanyar káoszában a fűre és a rázókövekre kényszerült. A visszatérés után viszont Russellt megelőzve a negyedik helyen találta magát.
Cunoda nagyszerűen kezdett, két pozíciót javítva a nyolcadik helyre jött fel, Piastri ezzel szemben visszaesett a tizedikre. Liam Lawson (Racing Bulls) még nála is rosszabbul járt: már a második körben a boxba kényszerült sérült első szárny miatt, és végül nem is tudott elindulni onnan az új-zélandi.
Cunoda Juki a pontszerző helyekre vadászott Mexikóban

© Zak Mauger/LAT Images

A hatodik körben Max megtámadta Hamiltont, összeértek, és ismét a füvön kötött ki a holland, a brit is leszaladt a pályáról, de sikerült még Verstappen előtt visszatérnie.
Egy körrel később Piastri DRS segítségével megelőzte Cunodát a nyolcadik helyért, miközben Norris előnye már meghaladta a három másodpercet az élen Leclerc-rel szemben. A stewardok eközben 10 másodperces büntetést szabtak ki Hamiltonra a pályaelhagyás és szabálytalan visszatérés miatt.
Verstappen a Mexikói Nagydíjon küzd a pontokért

© ames Sutton/LAT Images)

A folytatásban Norris tovább növelte előnyét, mely a 30. kör után már 15 másodperc volt, ezt követően pedig mindkét Red Bull-pilóta gumicserére szánta el magát és boxba hajtott.
Max Verstappen a mexikói boxban

© Mark Thompson/Getty Images

Verstappen lágy gumikon tért vissza, és azonnal megkezdte a felzárkózást Hamiltonra. A 47. körre a címvédő utolérte a hétszeres világbajnokot, és simán elment mellette, megszerezve a hetedik helyet. Ekkor Bearman és Russell is kijöttek a boxba, így Max már harmadiknak számított, miközben Piastri előbb Ocont, majd Antonellit előzte meg.
Húsz körrel a vége előtt a sorrend: Norris, Leclerc, Verstappen, Bearman, Russell, Piastri, Antonelli, Hamilton, Ocon, Hadjar. Max ekkor 11,3 másodpercre volt Leclerc-től, de a hátrány gyorsan fogyott. A 58. körben a rádión keresztül azt az üzenetet kapta: „Most jöhet a támadás!” – és 6,4 másodpercre megközelítette a monacóit.
Verstappen a Mexikói Nagydíj hajrájában begyújtotta a rakétákat

© James Sutton/LAT Images

A 65. körre Verstappent már csak három másodperc választotta el Leclerc-től, de amikor végre támadási pozícióba került, virtuális biztonsági autó lépett életbe Sainz megállása miatt, s a futam ugyan néhány kanyarral a vége előtt újraindult, túl késő volt már ahhoz, hogy Verstappen támadni tudja a Ferrari pilótáját.
Így Norris magabiztos győzelmet aratott, Leclerc második lett, Verstappen pedig nagy harc után a dobogó harmadik fokára állhatott fel, ezzel tovább faragva a hátrányát a világbajnoki összetettben, ugyanis a bajnokságot a futam előtt vezető Oscar Piastri az ötödik helyen látta meg a kockás zászlót.
Max Verstappen harmadik lett Mexikóban

© Hector Vivas/Getty Images

„A futam eleje kaotikus volt számomra. Jól rajtoltam, de ezt követően leszorultam a pályáról, és majdnem a falnak csapódtam. A lágy gumikkal már versenyképesebb lettem, de az elején nagyon küzdöttem a közepeseken, és emiatt eléggé leszakadtam Landoról. Elég nehéz hétvégénk volt, így ez a végeredmény összességében jónak számít, a küzdelmet pedig tovább folytatom" - mondta el Verstappen.
Győzelmének köszönhetően Norris négy futammal a vége előtt átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben - a brit jelenleg 357 ponttal áll az élen, egy ponttal megelőzve csapattársát, Piastrit, míg Verstappen a harmadik helyen 321 ponttal áll.
A konstruktőrök között a már világbajnok McLaren mögött elég szoros a verseny: a Ferrari a mexikói futam után átvette a második helyet 356 ponttal, a Mercedes jelenleg 355 ponttal harmadik, míg az Oracle Red Bull Racing 346 ponttal a negyedik pozíciót foglalja el.
A 2025-ös világbajnokság november 7-9. között azzal a Brazil Nagydíjjal folytatódik, ahol Verstappen tavaly a 17. helyről rajtolva nyerni tudott, és igen komoly lépést tett a világbajnoki cím felé.
