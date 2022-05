F1 | Pérez-siker és kettős Red Bull-dobogó Monacóban

Kisvártatva a mezőny hátsó része már a száraz gumikkal kísérletezett, s mivel bejött a váltás nekik, az első négyes is követte példájukat: először Carlos Sainz és Leclerc, majd Max és Pérez is, s miután visszatértek, Checo állt az élre a Ferrari spanyol pilótájának üldözésében. A harmadik helyen továbbra is Max körözött, míg legnagyobb csalódottságára Leclerc csak a negyedik helyen tudott visszatérni, aminek hangot is adott a csapatrádión.