F1 | Sikerkovácsok a rajtrács mögött

A Formula 1-es futamokon már megszokhattuk, hogy a közvetítések néhány pillanat erejéig betekintést engednek a rajtrács mögé, ahol megleshetjük, amint a csapatok egy előzést ünnepelnek, vagy aggódva figyelik a verseny alakulását. De kik is azok az emberek, akik ott nyüzsögnek, és miért vannak ilyen sokan? Most bemutatjuk azokat a csapattagokat, akik talán teljesen ismeretlenek, munkájuk viszont minden F1-es versenyen nélkülözhetetlen. Íme, akik hozzátettek ahhoz, hogy az Oracle Red Bull Racing hatodik alkalommal is

A sort illik a főnökkel kezdeni, egészen pontosan a csapatfőnökkel. Christian Horner neve gyakorlatilag egybeforrt a Red Bull Racinggel. Irányításával az istálló hat konstruktőri és hat versenyzői világbajnoki címet szerzett, mióta 2005-ben belépett a Milton Keynes-i istálló kapuján. Horner fő feladata a munkafolyamatok logisztikájának irányítása, valamint biztosítani, hogy a csapaton belül mindenki rendelkezzen azzal, amire szüksége van a munkája elvégzéséhez. Magukkal a versenyzőkkel is a csapatfőnök kommunikál.

A sort illik a főnökkel kezdeni, egészen pontosan a csapatfőnökkel. Christian Horner neve gyakorlatilag egybeforrt a Red Bull Racinggel. Irányításával az istálló hat konstruktőri és hat versenyzői világbajnoki címet szerzett, mióta 2005-ben belépett a Milton Keynes-i istálló kapuján. Horner fő feladata a munkafolyamatok logisztikájának irányítása, valamint biztosítani, hogy a csapaton belül mindenki rendelkezzen azzal, amire szüksége van a munkája elvégzéséhez. Magukkal a versenyzőkkel is a csapatfőnök kommunikál.

A sort illik a főnökkel kezdeni, egészen pontosan a csapatfőnökkel. Christian Horner neve gyakorlatilag egybeforrt a Red Bull Racinggel. Irányításával az istálló hat konstruktőri és hat versenyzői világbajnoki címet szerzett, mióta 2005-ben belépett a Milton Keynes-i istálló kapuján. Horner fő feladata a munkafolyamatok logisztikájának irányítása, valamint biztosítani, hogy a csapaton belül mindenki rendelkezzen azzal, amire szüksége van a munkája elvégzéséhez. Magukkal a versenyzőkkel is a csapatfőnök kommunikál.