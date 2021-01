"Alig várom, hogy beüljek a Red Bullba és versenyezhessek" – Sergio Pérez

- 10 év tapasztalatát és tudását hoztam magammal. Több különböző csapatnál voltam, különböző időkben, és azt hiszem ezzel a tudással a Red Bull Racinget is segíteni tudom. Az irány mindenki számára világos. Van már néhány ötlet, amelyet megosztottam a csapattal, és remélhetőleg ez a plusz is segít sikereket elérni.

- Azt hiszem mindenképpen pozitívan járult hozzá. 10 éve vagyok az F1 vérkeringésében, és eljött az a pillanat, hogy magamnak és a csapatnak is bizonyítsak. Itt most minden adott ehhez.

