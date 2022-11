Video Game: Fabio Wibmer az alternatív valóságban bringázik

Fabio Wibmer: Mindig is érdekelt, hogy lehetséges-e olyan bringás videót készíteni, amire egy játéknak is ráhatása van. Olyan dolgokat akartam csinálni, amik a valóságban nem működnek – de kitalált karakterként lehetségessé válnak egy videojátékban. A nézőnek azt kell éreznie, hogy össze van zavarodva: tudja, hogy valóságos, de mégsem azt látja. Mi a valóságban forgattunk, és tudjuk, minden az. Számunkra ez nagy kihívás volt és egyben eléggé futurisztikus is.