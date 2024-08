Farkas Kevin: Ismét körbeviszem a Red Bull Ringen a magyar zászlót!

„Olaszországba mentünk, ahol Talmácsi Gábor volt menedzserével, Stefano Favaróval kezdtünk el dolgozni, és elindultunk az olasz CIV-bajnokságban. Ekkor kezdtem el tehát nemzetközi szinten is kipróbálni magamat. Már az első évben is voltak szép eredményeim, a másodikban pedig húsz versenyből tizenkilencen voltam pódiumon.”

„Az ő sikere is megadta a motivációt arra, hogy elinduljunk rajta. Jöttek is a szép eredmények, így kerültem be a Red Bull MotoGP Rookies Cupba. A tavalyi szezont már végignyomtam, álomba illő volt az egész.”

„Én már előtte is nagyon kedveltem a Red Bullt, mint brandet, és az, hogy magyar srácként a Red Bull logót viselhetem a mellkasomon, óriási érzés volt már az első teszteken is. Az év első fele a tanulószakasz volt, a folytatásban aztán sorra jöttek a pontszerző, top tizenötös helyek. Emiatt a Red Bull úgy döntött, hogy visszahívnak az idei évre is.”

„Mindenki egyetlen célért küzd is, a MotoGP-ért, aminek azért van egy hangulata. Mégsincs ellenségeskedés, beszélgetünk, viccelődünk, barátságok is keletkeznek. A rajtrácson viszont már senki sem barát, ott elkezdődnek a vérre menő csaták.”

Ráadásul vannak köztük olyanok, akik a hétköznapokat is együtt töltik – Kevin is már egy ilyen spanyolországi akadémián pallérozódik.

„Itthon ugye télen nem lehet versenyezni, és a fejlődésem miatt nem fér bele, hogy a teljes telet kihagyjam. Úgyhogy Spanyolországba költöztem és az SPN Riders Academy tagja lettem. Minden nap motoron tudok ülni, legyen tél vagy nyár, úgyhogy nagyon megérte. Persze, honvágyam van néha, de ez vele jár. Nico Ferreira az akadémia tulajdonosa, az ő lakásán lakunk négyen-öten egy szobában. Reggelente edzés, legyen az kondi, crossfit, futás vagy biciklizés, délután pedig motorozunk. Ez megy hétfőtől szombatig, vasárnap meg pihenünk. Amikor persze zajlik a szezon, teljesen más, hiszen majdnem minden hétvégén verseny van, olyankor annyira nem működik az akadémia. Közben magántanuló lettem, hatalmas köszönet ezért az iskolámnak, hogy partnerek ebben. És a HUMDA akadémiának is nagyon hálás vagyok, ahogy a Red Bullnak is, nyáron például bemehettem a Hungaroringen az F1-es paddockba, óriási élmény volt.”

„Talmával két éve dolgozom együtt szorosabban, most is ott lesz a versenyemen a Red Bull Ringen, hatalmas segítség, ha ott van melletted egy világbajnok. Nagy respectje van, ráadásul olyanokat lát meg, amiket én nem. Volt olyan, hogy edzettem, nem voltam biztos valamiben, és tök jól elmagyarázta, mit, miért és hogyan kellene csinálni. Ez egyértelműen előre visz!”

