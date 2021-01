Fatima Korok egy levegővel úszna olyan mélyre, mint a Parlament magassága

- Nemcsak olvasóink, de én is meglehetősen laikusnak számítok ebben a hihetetlen sportágban. Kérlek avass be minket röviden, mi is pontosan a szabadtüdős mélymerülés?

– Tulajdonképpen én kerestem magamnak. Idegenvezetőként dolgoztam előtte, és bár gyerekkoromban szinkronúszó voltam, már egy ideje nem igazán sportoltam, elhanyagoltam magamat, száztíz kiló körülre híztam. Vízbe sem mentem, pedig nagyon imádtam korábban, gyakorlatilag előbb tudtam úszni, mint járni vagy beszélni. Tizenhat évesen hagytam abba a szinkronúszást, mert elkezdődött a tinédzserkor és készültem az érettségire. Hét teljes év következet sportolás nélkül. Nem akartam a fizikai határaimat feszegetni, inkább a szellemi munkából éltem. Aztán úgy éreztem, nagy változásra van szükségem, így találtam rá a palackos merülésre. Éltem Mallorcán, Tenerifén, Mexikóban és Hondurasban is. Szerettem, de még mindig hiányzott valami. Jelentkeztem egy kétnapos szabadmerülős tanfolyamra, amire bárki mehet, aki alapszinten tud úszni. Húsz méterre engedtek, alattunk pedig volt egy hajóroncs. Annyira tetszett, hogy mentem volna mélyebbre is. Visszamentem Spanyolországba pénzt gyűjteni, aztán kiköltöztem Egyiptomba, Dahaba. Az volt a célom, hogy egy versenyen megdönthessem a magyar rekordot. De az első három merülés után már mélyebbre mentem, mint a hivatalosan regisztrált legjobb magyar eredmények. Úgyhogy az eleje meglepően könnyen ment. Még spanyolban egy nagyon kemény, három hónapos edzéstervet készítettem magamnak, ezért fitt állapotban érkeztem Dahaba. Az első versenyem után eldöntöttem, hogy szeretnék részt venni a világbajnokságon. Egyrészt, mert visszajött a gyerekkori izgalom, a verseny szeretete. Másrészt ezen az úton akartam maradni, hogy egészséges legyek, elfogadjam a testem, egészségesen táplálkozzak. Nemcsak magamnak szeretnék bizonyítani, hanem másokat is inspirálni, akik esetleg hasonló cipőben járnak, mint én.

– Igazából mind a kettő nehéz, de teljesen más. A lefelé vezető út első húsz-huszonöt méterénél nagy a felhajtó erő, komoly fizikai munkát igényel, utána könnyebb. Aztán jön a mentális kihívás, zuhansz lefelé, el kell érned a kényelmes sebességet. Én sokáig szoktam úszni, későn kezdem el a szabadesést, de jó sebességgel, ami nagyjából egy méter per másodperc, néha még ennél is gyorsabb. Ha teljesen megtalálod a belső nyugalmadat ebben a földöntúli utazásban, akkor rengeteg oxigéned marad, mert nem mozogsz sokat. A szén-dioxid viszont termelődik, amitől savasodnak az izmok – na ez a durva része a felfelé útnak. Nagyon melós, maximum egy-egy másodpercre tudsz megállni az utolsó harmadban, amikor a biztonsági búvárok már veled úsznak felfelé, aztán az utolsó tíz méteren igazából a felhajtóerő segít fel a felszínre.

– Igen. Én a szárazföldön melegítek be egy huszonöt perces légzőgyakorlatsorral, kisebb nyújtásokkal, amiket az évek alatt kifejlesztettem magamnak. Tíz perccel a merülés előtt ugrok a vízbe, majd az orromon keresztül lélegzem néhány percig, szépen, nyugodtan, becsukom a szememet is. Öt perccel merülés előtt kapcsolhatod rá a köteled a karabinerre, aztán hátrafekszem a vízen, párnát rakok a nyakam alá, és csukott szemmel próbálom elterelni a gondolataimat minden feleslegestől, csak a légzésre koncentrálok. El kell érni a meditatív állapotot, ami rengeteg gyakorlás kérdése. Lepörgetem magam előtt még egyszer a merülést, aztán az utolsó két percben már számol a bíró. Ha hallom, hogy csak tíz másodperc van hátra, elkezdem venni az utolsó nagy levegőt. Merülés közben már egyszerűbb elterelni a gondolataidat, mert nem beszélgetnek melletted, nem veri a fejedbe a hullám a vizet, nincs semmi zavaró körülmény. Csönd van, miközben sok fiziológiai változás megy végbe a testedben. Ha ezeknek tudatában vagy, edzed is őket, akkor segít, hogy jobban élvezd az egészet.

