EA FC 26 Ultimate Team | Ezek a legjobb kezdőcsapatok ár-érték arányban

Elindult az új UT-szezon az EA FC 26-ban, és ezzel együtt megérkeztek az új kihívások, jutalmak és versenyek is, úgyhogy minden adott egy izgalmas szezonkezdethez.

Ahogy minden évben, most is az első feladatod egy ütőképes csapat felépítése lesz. Ez persze nem egyszerű, hiszen a szezon elején szűkös a költségvetés, így minden döntés számít. Ha okosan választod ki a jutalmakat, és ügyesen igazolsz az átigazolási piacon, hamar megalapozhatod a sikereidet.

Az alábbi útmutatóban ligánként segítünk kiválasztani a legjobb játékosokat a kezdőcsapatodba, és megmutatjuk, milyen formációkkal hozhatod ki a legtöbbet a keretedből, hogy a lehető legjobb, mégis megfizethető csapatod legyen.

01 A legjobb költségvetési kezdőcsapatok ligánként

A szezon elején nem lesz túl sok érméd, amit elkölthetsz, ezért a kezdőcsapataink költségvetését maximum 20 000 érmére korlátoztuk. Ezeket a csapatokat a 4-3-3-as felállás egy változatára építjük, amely remekül működik az első meccseken.

02 Bundesliga-kezdőcsapat

Kezdjük a Bundesligával. A Red Bull Leipzig alapembere, Lukas Klostermann vezeti a védelmet, mellette csapattársai, Gulácsi Péter és David Raum biztosítják a stabilitást és a mozgékonyságot a hátsó sorban. A sort Edmond Tapsoba és Konrad Laimer teszi teljessé, így egy gyors és megbízható négyest kapunk viszonylag jó áron.

Lukas Klostermannra érdemes lecsapnod © EA Sports

A középpályán Felix Nmecha, Emre Can és Julian Brandt alkot erős és kreatív középső triót – mindezt nagyjából 8500 érme befektetéssel. Elöl a Mohamed Amoura, Max Beier és Patrick Wimmer által alkotott támadóhármas villámgyors és veszélyes, így minden védelemnek komoly kihívást fog jelenteni.

03 Premier League-kezdőcsapat

A Premier League-csapatunkban a legértékesebb játékos Randal Kolo Muani, a Tottenham Hotspurs újdonsült támadója, aki nagyjából 5000 érme körül mozog. Mellette a két szélen Anthony Elanga és Kaoru Mitoma gondoskodnak a sebességről és a folyamatos veszélyről.

A középpályán Carlos Baleba és Enzo Fernández erőt és stabilitást adnak, míg előttük Bernardo Silva játékszervezőként kap szerepet. A védelmet Ola Aina, Emmanuel Agbadou, Calvin Bassey és Antonee Robinson alkotják, amely egy gyors, fizikális négyes, és jól tudnak alkalmazkodni a különböző stílusokhoz. A kapuban Mats Sels áll, aki igencsak megbízható teljesítményt képes nyújtani a védelem mögött.

04 La Liga-kezdőcsapat

A La Liga-csapat sztárja, Iñaki Williams, aki nagyjából 7500 érme körül szerezhető meg. Mellette a Barcelona duója, Dani Olmo és Ferran Torres, valamint Takefusa Kubo alkotják a lendületes, technikás támadósort, amely egyszerre gyors és kreatív.

A középpályán Sergi Darder és Johnny Cardoso gondoskodnak a folyamatos mozgásról és az egyensúlyról, miközben védekezésben és támadásban is támogatják a csapatot.

A hátsó sorban Álvaro Carreras és Andrei Rațiu gyorsaságukkal és aktivitásukkal zárják le a széleket, míg középen José Giménez és David Hancko alkot biztos védelmi párost. A kapuban Alex Remiro áll, aki stabil pont a védelem mögött.

05 A többi liga legjobb kezdőcsapatai

Érdemes figyelemmel kísérni Alexander Baht, a Benfica jobbhátvédjét, aki 90-es tempójával az egyik leggyorsabb opció ebben az árkategóriában - mindössze 750 érmébe kerül. Ha mellé olyan játékosokat választasz, mint Jeremiah St. Juste vagy Ousmane Diomande, akkor egy igazán hatékony és költséghatékony védelmet építhetsz fel.

A másik oldalon a PSG spanyol balhátvédje, Olga Carmona lehet igazi titkos fegyver. Gyorsasága és agresszív, energikus játéka miatt az egyik legjobb választás az idei szezonban a védelem bal szélére.

06 Okos igazolások, akikkel lehet nagyot szakítani

A gyors profitszerzés egyik leghatékonyabb módja, ha figyeled a játékban zajló trendeket. A kiemelt mérkőzések idején például gyakran megugrik bizonyos játékosok értéke, főleg, ha SBC-k (Squad Building Challenge) követelményeinek is megfelelnek. Az ilyen események kihasználásával könnyen növelheted a klubod értékét, hiszen a kereslet rövid időre jelentősen megemelkedhet.

Érdemes szemmel tartani a rajongók kedvenceit is. Bár Cristiano Ronaldo és Lionel Messi már túl vannak a zenitjükön, a játékban elérhető fejlesztésekkel és különleges kártyákkal ismét reflektorfénybe kerülhetnek.

Cristiano Ronaldo adatai © EA Sports

Végül pedig ne feledkezz meg a Team of the Week (TOTW) játékosokról sem. Évről évre látható, hogy ezek a lapok különösen értékesek a szezon közbeni és szezon végi SBC-k idején. Ilyenkor még a kevésbé kiemelkedő TOTW-kártyák ára is akár 30 000 érméig felszökhet, így érdemes időben lecsapni rájuk, mielőtt a piac beindul.

07 Információk kezdetleges csapatoknak

A szezon elején érdemes az egyszerűségre törekedni. A 4-2-3-1 Wide formáció például bevált recept: ez a Red Bull profi játékosa, RedLac egyik kedvenc felállása is. A két védekező középpályás adja meg a rendszer stabilitását, így a csapatod nehezebben lesz feltörhető. Ez a formáció könnyen variálható 4-2-3-1 vagy 4-4-1-1 felállássá, amelyek szintén a profik kedvencei közé tartoznak.

A szezon elején a felfutó hátvédeket jobb mellőzni, ne rohangáljanak előre, inkább maradjanak hátul és biztosítsanak védelmet. Így megőrizheted a csapat egyensúlyát, miközben a szélsőid lehetőleg gyors, jól cselező játékosok, és veszélyt jelenthetnek az ellenfélre. Ez a taktika lehetővé teszi, hogy támadásban hatékony maradj, de ne tedd ki magad az ellentámadások veszélyeinek.

08 Tippek a gyors csapatfejlesztéshez érmék elköltése nélkül

Próbáld a lehető legokosabban kihasználni a szezonjutalmakat, mert sokat számíthatnak a kezdeti időszakban. A fejlődési ütem várhatóan lassabb lesz, így az ingyenesen megszerezhető játékosok döntőek lehetnek.

Az olyan játékosok, mint Kobbie Mainoo vagy Fikayo Tomori, nagyszerű fogások lehetnek a jutalmak közül. Ha választási lehetőséged van, mindig azt a játékost válaszd, aki illeszkedik a csapatod rendszerébe, még ha nem is a legnagyobb név.

Lehet, hogy ezek a focisták nem maradnak sokáig a kezdőben, de tökéletesen betölthetik a hiányposztokat, amíg a keretedet és a költségvetésedet fokozatosan fejleszted.

09 Vess egy pillantást az RB Leipzig és a Red Bull Salzburg játékosaira

Ahogy a Bundesliga kezdőcsapatánál már említettük, Lukas Klostermann és David Raum is kiváló opciók a kezdeteknél. Raum különösen figyelemre méltó, hiszen a német válogatott balhátvéd a Team of the Week 2 keretben is helyet kapott, miután remekelt a Köln elleni mérkőzésen, és ezzel egy 84-es értékelésű, frissített kártyát is bezsebelt.

David Raum EA FC 26 © EA Sports

Loïs Openda bár kölcsönben már a Juventust erősíti, de villámgyors, 95-ös tempója miatt mindenképp érdemes lesz figyelemmel kísérni a belgát, még akkor is, ha 290 000 érmébe fáj a megszerzése.

Ha pedig ezüstkártyákat igénylő játékmódban próbálod ki magad, Kamil Piątkowski lehet a legjobb választás. A lengyel középhátvéd 80-as tempója miatt az EA FC 26 egyik legkeresettebb ezüst játékosa lett.