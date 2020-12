Íme a FIFA 21 álomcsapata – a skill rating szerint

A játékosok értékei a valósághoz hasonlóan a virtuális futballpályán is állandóan változnak. Egy-egy remek szezon a piaci értéken és a skill ratingen is meglátszódik, ahogy egy-egy mélyrepülés is. A FIFA aktuális kiadása évről-évre igyekszik követni a játékosok teljesítményét, és ezek alapján adni értéket nekik. Ennek fényében arra vállalkoztunk, hogy összerakjuk a számok alapján legerősebbnek vélt álomcsapatot, amellyel jó esélyekkel indulnál bárki ellen akár a FUT-ban is. Az más kérdés, hogy ezt a csapatot szinte lehetetlenség összevásárolni, viszont az is igaz, hogy nem mindenkinek a bevált taktikájához, csapatához, játékrendszeréhez illeszkedik ez a keret, ahogy az is igaz, hogy nem feltétlenül ez mindenki álomcsapata. Vitatkozni persze, mint minden más kapcsán ezen is lehet, mi azonban egy 4-3-3-as felállásba csomagolva felvázoljuk a számok tükrében legerősebb FIFA 21 együttest.

GK: Jan Oblak, Atlético Madrid, 91-es érték

Jan Oblak helyét nem sokan kérdőjelezik meg, ha a legjobb kapusról beszélünk. Az Atlético Madrid hálóőrét bár klubszinten elkerülik a trófeák, ez legkevésbé sem a szlovén kapuson múlik. A képzeletbeli dobogóra talán még Alisson és Ter Stegen férkőzhetne fel, de az újdonsült BL-győztes Neuerrel sem nyúlna mellé senki. Oblak Diego Simeone csapatának alappillére, Szoboszlai Dominik pedig igazán büszke lehet magára, hogy múltkor bevette a kapuját a Bajnokok Ligájában.

LB: Andy Robertson, Liverpool, 87

Nem nagyon tudnánk olyan álomcsapatot összerakni, amiből kihagyható lenne a bal oldali védő pozícióján világklasszissá váló Robertson. A skót válogatott védő ráadásul nemcsak a védekezésből, de a támadásból is kiveszi a részét, amivel ő az egyik legeredményesebb védő a gólpasszok tekintetében a Premier League-ben. S, hogy ki a másik? Mindjárt kiderül.

CB: Virgil Van Dijk, Liverpool, 90

Virgil Van Dijk a legerősebb belső védő a FIFA 21-ben. A Liverpool hollandjának már minden bizonnyal betonfal volt a jele az óvodában is, gyakorlatilag átjátszhatatlan. Félelmetes statokkal büszkélkedhet, és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a Pool egymás után a Bajnokok Ligájában és a Premier League-ben is az élen végzett. Van Dijk egy igazi fenevad.

CB: Sergio Ramos, Real Madrid, 89

Sergio Ramos a másik védő, akit nem kell bemutatni. A Real Madrid bekkje évek sőt évtizedek óta a csúcson van, aki mindent megnyert, amit egy labdarúgó megnyerhet mind klub, mind pedig válogatott szinten. A galaktikusok csapatkapitányának teljesítményéért a FIFA készítői sem hálátlanok. 89-es értéket kapott még úgy is, hogy a Real Madrid egy meglehetősen felejthető szezonon van túl. Ramos ráadásul az ellenfél kapuja előtt sem jön zavarba. Számtalanszor döntött el meccseket fejesgólokkal, mostanság pedig a büntetőket is ő értékesíti. Sokoldalú az egyszer biztos.

A Red Bull sportolója Trent Alexander Arnold posztját tekintve a legjobb © EA

RB: Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 87

Nem is csoda, hogy a Liverpool az angol bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is felült a trónra az elmúlt két évben, hiszen a legjobb védőnégyes harmadik pillérét is a vörösök adják. Trent Alexander Arnold szintén a modern szélső védő fogalmát testesíti meg, és nála több gólpasszt senki nem adott egy naptári éven belül. Jelen pillanatban ő a világ legjobb jobb oldali védője, ráadásul nemcsak gólpasszokat ad, de a szabadrúgásokra is kifejezetten rááll a lába. A 22 éves Trent az angol válogatottban is alapember, nem mellesleg egy Red Bull sportolót is tisztelhetünk benne.

CDM: Casemiro, Real Madrid, 89

A középpályán két szűrővel, egy támadó középpályással vagy irányítóval, és egy támadó szélsővel operálunk. Az alakzat egyik hátsó részén Casemiro helyezkedik el. A rutinos brazil válogatott játékos a Real Madridban lett a világ egyik legjobbja a posztján, ahol gyakorlatilag érkezése óta alapembernek számít. Casemiro nemcsak a szurkolók, de a védők álma is, aki minden meccsen lelkesen takarít előttük. A királyi gárda viszonylatában némileg alulértékelt játékos olykor távoli bombagólokkal is előrukkol, de amit a védők előtt gürcöl, már az is látványos, hát még mennyire hasznos.

CDM: Joshua Kimmich, Bayern München, 88

Azért egy friss BL-győztesből illik játékost berakni egy álomcsapatba. Egy szó mint száz, Kimmich a bajorok egyik legnagyobb ékköve. A védőt és védekező középpályást is egyformán jól játszó saját nevelés nagy kedvenc a bőrnadrágosok körében is. Kimmich nem csupán a védekezésből, de a támadásokból is gyakran kiveszi a részét, távolról eleresztett bombái pedig a kapusok rémálmai. Nagyon komplex, több poszton is bevethető játékos, aki a védekezéstől az irányításon át a befejezésig, minden helyzetben feltalálja magát.

Haaland a FIFA 20-ban még 73-as skillel rendelkezett a FIFA 21-ben 84-es © EA

CAM: Kevin De Bruyne, Manchester City, 91

A Manchester City legnagyobb sztárja jelenleg egyetlen álomcsapatból sem maradhat ki. A belga irányító és támadó középpályást Ronaldo és Messi mellett a világ legjobb játékosaként tartják számon. Tisztában vannak ezzel a FIFA készítői is, akik 86-os lövés és 93-as passzképességgel látták el a szőke játékmestert, ami minimum fedi a valóságot. Ha valaki a Cityt választja a FIFA 21-ben, szinte biztos, hogy az miatta teszi.

LW: Neymar Jr, PSG, 91

Nagy volt a dilemma, hogy Neymar Jr vagy Sadio Mané kerüljön be a csapatba, de ha aszerint mérjük, hogy ki ad többet a futball szépségéből, akkor már nem is lehet kérdés. A Neymar Jr's Five fővédnöke igazi brazilos stílusban rúgja a bőrt, ráadásul elképesztően gyors és robbanékony. Egyetlen vesszőparipája, hogy sérülékeny, de talán annyira nem élethű még a FIFA 21, hogy ez is ki legyen dolgozva. Reméljük...

RW: Lionel Messi, Barcelona, 93

Messi kapcsán talán nem kell írni semmit. Teljesen fölösleges, mert úgy sincsenek szavak rá. A szakértők legtöbbször földönkívülinek tartják, hiszen ahogy ő beszéli a futball nyelvét, úgy nem beszéli senki más. A 93-as értéke nem véletlen és még csak nem is a játék készítőinek elfogultsága. A hatszoros aranylabdás argentin kiválóság mindent megnyert klubszinten és egyénileg, egyetlen dolog hiányzik még neki: hogy az argentin válogatottal is felérjen a csúcsra. Messi leginkább csak egy játékossal említhető egy lapon: Cristiano Ronaldóéval.

ST: Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio, 92

Messivel összehasonlítva egy egészen más stílust képvisel, viszont hogy egy szinten van az argentinnal, afelől nincs kétség. CR7 elképesztő munkát tett bele a karrierjébe, amely mind egy szálig megtérült. Más játékosok ebben a korban (35 éves a portugál zseni) már levezetnek, de nem az ötszörös aranylabdás, aki most is mindenkinél korábban érkezik edzésre és legkésőbb távozik. A 92-es értékelésben semmi túlzó és jóindulat nincs, egyszerűen sprintben és befejezésben is világklasszis a portugál. Ha keresnétek Ronaldót, akkor a Piemonte Calcio (a Juventus "FIFA neve") csapatában találjátok.

Cserék

Az álomtizenegyhez természetesen dukál egy cseresor is, amit nagy örömmel állítottunk össze, ugyanis kissé fájt a szívünk, hogy a fenti felsorolásból kimaradtak, pedig a világ bármely csapatában megállnák a helyüket.

GK: Alisson Becker, Liverpool, 90 - A Liverpool hálóőrének kevesebb bravúrra van szüksége egy clean sheethez, mint az álomcsapatba bekerült Oblaknak, talán ezért is szorult most a padra. A már említett Robertson, Van Dijk, Alexander Arnold féle trió ugyanis minden terhet levesz a válláról. Természetesen a képességei ennek ellenére megkérdőjelezhetetlenek.

RB: Dani Carvajal, Real Madrid, 86 - A Real Madrid rutinos szélső védője Ramos mellett tanulta el a mestersége fortélyait. A blancóknál évek óta alapemberként számon tartott spanyol nem mellényúlás, legyen szó bármilyen csapatról.

LB: Jordi Alba, Barcelona, 86 - Az egyik szélen egy reálos a másikon egy barcelonás vár bevetésre. Az tény, hogy Alba sebessége az utóbbi időben megkopott, és már kevésbé veszi ki a részét a támadásokból, de, hogy posztján még mindig a legjobbak közt van, az nem kétség.

CB: Kalidou Koulibaly, Napoli, 88 - Koulibaly neve szinte minden átigazolási szezonban felmerül, hogy lecsap rá egy igazán nagy csapat. Ez természetesen nem véletlen, hiszen elképesztő védőmunkát végez jelenlegi csapatában a Nápolyban, és még messze nincs túl a zeniten. Nagyon sok potenciál van benne, de már a 88-as érték is igazán bíztató.

CM: Toni Kroos, Real Madrid, 88 - Bár a Real Madrid és a német válogatott klasszikus irányítója az utóbbi hónapokban - egy évben - nem tündököl, nehéz lenne nemet mondani a szolgálataira. A középpálya tengelyében szorgos hangyaként tud dolgozni.

RW: Mo Salah, Liverpool, 90 - Salah-t nehéz szívvel hagytuk ki az alap álomcsapatból is, de mit tegyünk, ha egy Messi van az ő posztján... Különösebben senkinek nem kell ecsetelni az egyiptomi képességeit.

LW: Sadio Mane, Liverpool, 89 - Salah-val karöltve félelmetes párost alkotnak a támadóharmadban. A szenegáli eszméletlenül gyors és rendkívüli a helyzetfelismerése. Más stílus mint a fenti csapatban a posztján szereplő Neymar Jr., éppen ezért a FIFA játékos tudja legjobban, hogy melyik illik leginkább a csapatba.