FIFA 21 | Legendák sora került bele a FUT 21-be

A FIFA 16-ban kerültek először bevezetésre az ikonok a játékba, ez a húzás a gamerek körében azóta is nagy sikernek örvend. Az Electronic Arts természetesen meglovagolja a játékosok fanatizmusát, ezért minden évben összeülnek egy nagy konferenciaterembe, ahol statisztikák feldolgozásával "újraélesztik" a világ labdarúgásának már nem aktív krémjét, akiket belevisznek a népszerű virtuális futball jelenébe is.

