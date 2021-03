Így védekezz a FIFA 21-ben – íme 7 tuti tipp a betonvédelemhez

A FIFA 21 játékosok többsége inkább a támadásokra helyezi a hangsúlyt, azt az elvet vallva, hogy „Nem érdekel, ha hármat kapok, ha közben négy gólt is rúgok”. Az ilyen kijelentések hallatán Diego Simeone minden bizonnyal a haját tépné, és bár igaz, hogy a játék nem felel meg szorosan a valóságnak, azért nem árt valamelyest a védekezés mesterségéhez is konyítani, mert akár többször is kulcsa lehet a sikernek. Nem utolsó sorban pedig egy 4-3-as vereség talán kevésbé húzza fel az ellenfeled, mintha szerzel egy gólt és kihúzod a meccset egy 1-0-val...