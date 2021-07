Minden év nyarán tűkön ülve várjuk az első kiszivárgó infókat kedvenc virtuális focijátékunk kapcsán. Természetesen így vagyunk ezzel a FIFA 22 esetében is, és az EA Sports bő két hónappal a megjelenés előtt csepegtetett is néhány érdekességet és újítást.

A FIFA 22 borítóján immáron másodszor is Kylian Mbappé fog virítani. A Paris Saint-Germain világsztárja 22 éves kora ellenére a világ egyik legjobb játékosa. Mbappé előtt 2020-ban a Real Madrid focistája, Eden Hazard és a Liverpool védője, Virgil van Dijk díszelgett a FIFA 20 borítóján.

A FIFA 22 a következő konzolgenerációkra érkezik: PlayStation 5, Xbox Series X és Google Stadia, valamint PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch és természetesen PC. A FIFA 21 egy külön verzióval már elérhető volt PS5-re, Xbox Series X-re és Google Stadiára, amelyen a játékosok erősebb játékélményt kaptak: gyorsabb betöltési idő, gyorsabb renderelés, továbbfejlesztett animációs technológiák vártak mindekit.

