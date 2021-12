FIFA 22 | Ők a legjobban fejlődő fiatal középpályások Karrier módban

A fejlesztéseknek köszönhetően a FIFA 22 Karrier módja ismét régi népszerűségének örvend. A játékmódba több új funkció is bekerült, de talán az viszi a pálmát, hogy a játék történetében először saját klubot hozhatsz létre a semmiből, amelyet neked kell feltölteni játékosokkal. Mivel nincs végtelen pénzed, ha igazán jó csapatot szeretnél összerakni, akkor érdemes olyan fiatal játékosokba invesztálni, akikben rengeteg a fejlődési lehetőség, és néhány év alatt nemcsak erősségei lehetnek a csapatodnak, de akár zsíros üzleteket is köthetsz az eladásukkal.

A fejlesztéseknek köszönhetően a FIFA 22 Karrier módja ismét régi népszerűségének örvend. A játékmódba több új funkció is bekerült, de talán az viszi a pálmát, hogy a játék történetében először saját klubot hozhatsz létre a semmiből, amelyet neked kell feltölteni játékosokkal. Mivel nincs végtelen pénzed, ha igazán jó csapatot szeretnél összerakni, akkor érdemes olyan fiatal játékosokba invesztálni, akikben rengeteg a fejlődési lehetőség, és néhány év alatt nemcsak erősségei lehetnek a csapatodnak, de akár zsíros üzleteket is köthetsz az eladásukkal.

A fejlesztéseknek köszönhetően a FIFA 22 Karrier módja ismét régi népszerűségének örvend. A játékmódba több új funkció is bekerült, de talán az viszi a pálmát, hogy a játék történetében először saját klubot hozhatsz létre a semmiből, amelyet neked kell feltölteni játékosokkal. Mivel nincs végtelen pénzed, ha igazán jó csapatot szeretnél összerakni, akkor érdemes olyan fiatal játékosokba invesztálni, akikben rengeteg a fejlődési lehetőség, és néhány év alatt nemcsak erősségei lehetnek a csapatodnak, de akár zsíros üzleteket is köthetsz az eladásukkal.

"Egy Karrier Mód építésénél a FIFA 22-ben fontos, hogy fiatal játékosokat gyűjts. Ezek megfizethetőek és kifizetődőek. A középpályások elég gyakran a játékod és eredményességed kulcsa, hiszen ők mozgatják a támadásokat és a védekezésben is be tudnak segíteni. Nagy potenciállal rendelkező fiatal - 20 év alatti - középpályások megszerzése jó rajtot biztosíthat" - mondta el Pessoa.

"Egy Karrier Mód építésénél a FIFA 22-ben fontos, hogy fiatal játékosokat gyűjts. Ezek megfizethetőek és kifizetődőek. A középpályások elég gyakran a játékod és eredményességed kulcsa, hiszen ők mozgatják a támadásokat és a védekezésben is be tudnak segíteni. Nagy potenciállal rendelkező fiatal - 20 év alatti - középpályások megszerzése jó rajtot biztosíthat" - mondta el Pessoa.

"Egy Karrier Mód építésénél a FIFA 22-ben fontos, hogy fiatal játékosokat gyűjts. Ezek megfizethetőek és kifizetődőek. A középpályások elég gyakran a játékod és eredményességed kulcsa, hiszen ők mozgatják a támadásokat és a védekezésben is be tudnak segíteni. Nagy potenciállal rendelkező fiatal - 20 év alatti - középpályások megszerzése jó rajtot biztosíthat" - mondta el Pessoa.