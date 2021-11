Part of this story

A fejlesztéseknek köszönhetően a FIFA 22 Karrier módja ismét régi népszerűségének örvend. A játékmódba több új funkció is bekerült, de talán az viszi a pálmát, hogy a játék történetében először saját klubot hozhatsz létre a semmiből, amelyet neked kell feltölteni játékosokkal. Mivel nincs végtelen pénzed, ha igazán jó csapatot szeretnél összerakni, akkor érdemes olyan fiatal játékosokba invesztálni, akikben rengeteg a fejlődési lehetőség, és néhány év alatt nemcsak erősségei lehetnek a csapatodnak, de akár zsíros üzleteket is köthetsz az eladásukkal. Kezdjük a sort a hátsó alakzattal, így elsőként a védelmed összetételében igyekszünk segítséget nyújtani a FIFA-guru Ryan Pessoa segítségével.

"Nagy potenciállal bíró fiatal játékosok szerződtetése, nagyszerű módja annak, hogy hatékonyan használjuk fel klubunk erőforrásait karrier módban" - vallja Ryan Pessoa. "A védelem nyeri a meccseket, így különösen fontos olyan játékosokat találni a kapuban és a védősorban, akik egy hosszú távú projekt alapjai lehetnek. Csábító lehet néha egy-egy nagy név, de egyrészt ők sokba kerülnek, másrészt a fiatal tehetségekből való sikeres építkezés sokkal jobb érzés." Pessoa szerint az egyensúlyhoz egy-egy tapasztalt játékosra is szükség van, de a nyerő felállás az, ha túlnyomóan fiatalok alkotják a csapatot. Merítési lehetőség van bőven, mi viszont igyekszünk szűkíteni a kört néhány tippel.

A felsorolt játékosok általában könnyen, kisebb pénzért megszerezhetőek, akiknek a neve mellett az aktuális értéket és a potenciális (meddig fejleszthető) értéket is feltüntettük.

Érdemes a védelembe is befektetni Karrier módban

A listán szereplő némely játékost a FIFA gamerek nem igazán ismernek, de Alphonso Daviest nyilván egyetlen focidrukkernek sem kell bemutatni. A kanadai balhátvéd már Bajnokok Ligája és többszörös Bundesliga-győztes a Bayern Münchennel, ráadásul technikás és szélvész gyorsasággal lavíroz a szélen. Daviesben nemcsak a védekező potenciál nagy, de a támadásban is hasznos, amiről a Barcelona védelme is tudna mesélni a 2020-as találkozásuk után.

A listánk első olyan szereplője, akiről talán kevesen hallottak. Az Everton kötelékébe tartozó Jarrad Brantwaite a 20-21-es szezont a másodosztályú Blackburn Rovers-nél töltötte kölcsönben, ahol nagyszerű teljesítménye arra sarkalta nevelőklubját, hogy visszarendelje és meghosszabbítsa szerződését. A 19 éves védő most aprópénzért leigazolható, akiben rengeteg potenciál van.

Josko Gvardiolt már szinte vétek csak potenciális tehetségként emlegetni, hiszen a mindössze 19 éves védő már a horvát felnőttválogatottban is bemutatkozott, akire le is csapott a német Bundesligában szereplő RB Leipzig. Gvardiol emiatt már nem tartozik a filléres játékosok közé, de megéri kicsengetni az árát.

Dárdai Pálnak jó szeme van a fiatal tehetségek felkutatásában, amiből a Hertha már több ízben is profitált. A berliniektől a Borussia Mönchengladbachba igazoló Luca Netz német utánpótlás válogatott és az egyik legnagyobb ígéret. Netz védő létére már több gólt is szerzett a válogatottban, így nem véletlen, hogy a német labdarúgás egyik ékkövének tartják.

