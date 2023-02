Mit jelent a FIFA 23 meta és mi is ez valójában?

A meta szóösszetétel a Most Efficient Tactic Available azaz "a leghatékonyabb taktika a játékban" rövidítése, amely kifejezés bekerült a FIFA játékosok szótárába. A metát úgy is fordíthatnánk, hogy a legoptimálisabb játékmód. Ebben a cikkben arra próbálunk rájönni, hogy mi is a legoptimálisabb út.

A játékosok minden évben rengeteg időt töltenek el azzal, míg rájönnek, hogy mi is az új FIFA meta. Amikor a népszerű futballjáték új kiadása megjelenik, a játékosok arra törekednek, hogy a lehető leggyorsabban kitalálják a játék legoptimálisabb módját. Minél többet játszanak, a legjobbak megtanulják, hogyan lehet kihozni a maximumot belőle, és ők lesznek azok, akiket mindenki koppintani akar. Számukra talán nem a legoptimálisabb, hogy néhány hónap elteltével általában megjelenik egy nagy javítás, amely megváltoztatja az egész metát, és mindez a FIFA 23 esetében is így van a legutóbbi frissítésnek köszönhetően. Legfőbb ideje tehát megnézni, hogyan játszanak most a legjobbak.

Védelem

Jelenleg a legtöbb játékos mélyen való védekezést választ, amit általában a "beparkolja a buszt" kifejezéssel szoktunk illetni. Ez azt jelenti, hogy a védők visszavonulnak a saját büntetőterületükre. Az ok egyszerű: a legutóbbi javítás óta minden eddiginél könnyebb a védőkön átjutni. Míg a korábbi javításokban mindig sikerült jobbá tenni a játék ezen elemét is, most úgy tűnik, hogy a védekezés jelentősen romlott. Ennek eredményeképpen minden eddiginél fontosabb, hogy ne legyenek nagy lyukak hátul, amelyeket a védelem nem tud lezárni.

Középpálya

Jack Grealish lő kapura a FIFA 23-ban © EA Sports

A középpályát illetően nem nagyon vannak megkötések, de a védekező középpályások közül, aki irányít, a védekezésén is sok múlik, hiszen a azt is képes irányítani: gondoljunk olyan játékosokra, mint Kante vagy Kessie, akik úgynevezett box-to-box középpályásként játszanak. A szélsőjátékosok azonban fontosak. Gyorsnak kell lenniük, és jól kell tudniuk passzolni, illetve beadni. A magas szinten lévő támadók közül jelenleg sokan inkább a szélen játszanak, majd befelé húzódnak. Végső soron egy passz megteremti a csatárok számára a szükséges teret, hogy befejezzék a támadást.

Támadás

Tempó, tempó és még több tempó. Ez lett a leghangsúlyosabb a FIFA-ban jelenleg. Valóban, egy olyan játékos, aki simán felfut, most még könnyebben át tud jutni a védőjén, ami azt jelenti, hogy egyszerűbben megtalálhatja és kihasználhatja a szabad területeket is. Ez az oka annak is, hogy sok játékos a területvédekezést választja.

Választhatod azt is, hogy gyors szélső támadókkal játszol, és akkor hasznos lehet egy hamis 9-est beküldeni középre, aki kicsit erősebb, és meg tudja tartani a labdát, majd leosztja azt a szélsőknek a védősor mögé. Lehet, hogy valamivel kevésbé hatékony, mint a szélről támadni és hátradőlni, de cserébe egy-egy beíveléssel is megkereshetjük a bent ólálkodó 9-esünket.

Kontrajáték

Úgy tűnik, nagy előszeretettel használja sok játékos a nagy José Mourinho féle beállok védekezni, és megpróbálok egy labdaszerzés után gyors kontrát indítani taktikát. Ehhez két dologra van szükség: nagyon stabil védekezésre, egy kiváló irányítóra és egy-két gyors támadóra. A siker érdekében a labdaszerzést követően az irányítónak is nagyon gyorsnak kell lennie, akinek még azelőtt el kell indítania a támadást, hogy az ellenfél védelme visszaállna. Ez a taktika lehet, hogy nem nyeri el a a futball szépségdíját, de hatékony, és ez az alapgondolat mindig, amikor a metáról beszélünk.

Most, hogy már tudod, hogyan játszik a legtöbb játékos, két dolgot tehetsz: vagy felülsz a meta-hype-ra és elkezdesz egy olyan csapatot építeni, amely megfelel a jelenlegi meta összes követelményének, vagy ellenstratégiákba kezdesz. A döntés rajtad áll, sok sikert!