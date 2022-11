Az Ultimate Team az elmúlt években a FIFA első számú játékmódjává nőtte ki magát, és ez a FIFA 23 esetében sincs másképp. Az ebbe belekóstolni vágyók számára első blikkre talán bonyolult lehet az egyre sokszínűbbé váló FUT, ezért összeállítottunk egy útmutatót azoknak, akik még csak most ismerkednek ezzel a népszerű és megunhatatlan játékmóddal. A következőkben 5 tippen keresztül vezetjük végig a tökéletes csapatépítés folyamatát.

Az érmegyűjtési folyamat felgyorsítása és álmaid csapatának összeverbuválásának egyik gyorsító módja a Season Pass, amely minden Ultimate Team játékos számára ingyenes. Szezononként akár 29-szer is szintet léphetsz, azaz maximum a 30-as szintet érheted el. Egy-egy szint elérésekor kisebb és nagyobb jutalmak várnak rád, köztük érmék, csomagok és különféle tárgyak, amelyekkel feltuningolhatod a stadionodat is.

A Coin Boost öt játékra fixen növeli a kapott összeget. Szóval ezt nem szabad kihagyni! A véletlenszerűen kiválasztott játékosokat tartalmazó csomagok pénzérméket is kínálnak, ezt se hagyd ki! Az, hogy ki vár rád a csomagokban, teljesen véletlenszerű. A világsztár esélye azonban sokkal kisebb, mint egy alacsonyabb minőségű játékosé, szóval lélekben készülj mindig arra, hogy egy Yussuf Poulsent találsz, s ha véletlenül egy Trent Alexander-Arnold jön szembe, akkor kellemes a csalódás.

Amikor először belépsz az Ultimate Teambe, kapsz egy kezdőcsapatot, ami többnyire bronz játékosokból áll. A visszatérőkre olyan pakkok is várhatnak, amelyekben fellelhető egy-két aranyjátékos. Egy másik nagyon hasznos dolog a kölcsönjátékos. Ezek egy előre meghatározott mecccszámra erősíthetik a csapatod, lehetőséget adva arra, hogy már az elején kipróbálj néhány nagyon erős játékost. Az első kölcsönjátékosokat rögtön az elején megkapod, majd a Season Pass és az elért sikerekkel, gólokkal többet is feloldhatsz.

Egy játékos kémiája a csapattársaival való azonosságtól függ. Három kritérium van: nemzetiség, liga és klub. Például, ha két játékosod ugyanabban a ligában és ugyanabban a klubban szerepel, az nagyon pozitív hatással van mindkét játékos kémiájára. Ha azonban a többi kilenc játékos különböző klubokból és különböző ligákból származik, és még különböző nemzetiségűek is, akkor rossz egyéni kémia alakulhat ki a két ellentétes nemzetiségű és klubhovatartozású játékos között, ami az együttes sikerességére is hatással lesz.

Tehát ajánlatos úgy összerakni a csapatod, hogy a különböző játékosok között legyen az említett kapcsolódási pontok közül legalább egy, mert az sokat lendít a kémián. Végül még egy fontos információ: a korábbiakkal ellentétben a FUT 23-ban nincs olyan, hogy azon játékosokat, akik között van kémia, egymás mellett kell játszatnod, elég ha mindkettő a csapatod valamely posztján szerepel a pályán. Tehát még az is javíthat a kémián, ha van egy balszélsőd és egy jobbhátvéded ugyanabból a klubból.

Az úgynevezett SBC-k szintén fontos részét képezik a FIFA 23 Ultimate Teamnek. Az SBC lehetővé teszi, hogy játékosaidat egy előre meghatározott jutalomért cseréld el. Ezek viszont játékosokból vagy csomagokból állhatnak. Míg a csomag lehetőséget kínál a szerencsepróbára, addig a játékosjutalmak, mint SBC-k, egyszeri esélyt jelentenek arra, hogy felkínálják a játékost. Fontos, hogy mindig nem cserélhetők, és csak egy bizonyos ideig érhetők el. Tehát a játékos SBC-vel kapcsolatos döntést jól át kell gondolni. A FUTBIN-hez hasonló oldalakon ellenőrizheted, hogy egy ilyen SBC mennyibe kerül, és információt is találsz, mit, hogyan érdemes.

Miután megszereztél néhány érmét, és már be is fektetted a csapatba, nem szeretnéd, ha gyorsan elveszítenék az értéküket. A piac szemmel tartása és az esetleges áringadozásokból való haszonhúzás egy jó csapatmenedzser egyik legfontosabb erénye.

