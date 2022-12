FIFA 23 | Íme a tökéletes védekezés receptje

A „te szerezd az első gólt” típusú tipptől most megkímélnénk, mert azt magad is tudod, hogy akkor nem kapsz ki, ha kevesebb gólt kapsz, mint az ellenfeled. Egyébként ez a stílus lehet néha sikeres, de ha valóban a legjobb FIFA-játékosként szeretnél kitűnni a barátaid közül vagy az online világgal szemben, akkor profin kell űznöd a védekezés mesterségét. Az alábbiakban igyekszünk néhány a FIFA 23-ban bevált tippel és trükkel a segítségedre lenni.

