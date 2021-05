A sárdagonya a legjobban Billy Boltnak feküdt, a Husqvarna versenyzője a három szakaszos kihívásból kettőt is meg tudott nyerni, míg a harmadikat egy esés miatt a második helyen zárta. Ezzel Bolt lett a FIM Hard Enduro 2021 első győztese, még akkor is ha ez érdemben a világbajnoki pontvadászat szempontjából nem is számít.