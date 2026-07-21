Forma-1: ezért várjuk már nagyon a 41. Magyar Nagydíjat!

Végre elérkezett, amire minden magyar Forma-1 rajongó egész évben várt: a hétvégén ismét megrendezik hazánkban a Hungaroring pályáján a Magyar Nagydíjat, azaz 3 napon keresztül csodálhatjuk Mogyoród mellett a világ leggyorsabb pilótáit. Bár biztosak vagyunk benne, hogy már mindenki nagyon izgatott a hétvégével kapcsolatban, és aki ott akar lenni, már a jegyét is beszerezte, mi azért most összegyűjtöttük nektek, miért várjuk annyira a 2026-os Magyar Nagydíjat.

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01 Mi történt tavaly?

Egy évvel ezelőtt került sor a jubileumi, 40. Magyar Nagydíjra , ami izgalmas taktikai csatát hozott, amit végül Lando Norris nyert meg a McLarennel csapattársa, Oscar Piastri előtt – ezzel a Hungaroring új győztest avatott. A verseny előtt esett az eső, így a tiszta pályán a taktika és a gumistratégia igen fontos szerepet játszott a futamon. Norrisnak éppen az egyállásos stratégia hozta meg a sikert: több mint a verseny felét a kemény gumi első szettjén tudta teljesíteni. A legizgalmasabb pillanatokat a két McLaren csatája hozta: Piastri nemcsak végig szorongatta Norrist, hanem a futam végén még egy merész manőverrel is próbálkozott, de nem sikerült bevágnia csapattársa elé. Norris ekkor közelítette meg 9 pontra riválisát, vagyis élesedett a harc a világbajnoki címért – mint azóta tudjuk, a szezon végén be is húzta azt.

02 Idén is százezrek a lelátókon

A hangulatra idén sem lesz panasz, az biztos. Ahogy azt már megszokhattuk, aki nem kacsolt időben, az a vasárnapi futamról már szinte biztosan lemarad. A hivatalos csatornákon ugyanis a futam napjára már nem lehet jegyet vásárolni, már csak péntekre és szombatra lehet kapni bizonyos lelátókra igen korlátozott számban. Ez persze csak annak rossz hír, aki nem készült a vásárlásra időben – de a legnagyobb rajongók biztosan nem tettek így –, akinek viszont van már belépője, az előre örülhet, hogy a teltházas Hungaroringen bizony elképesztő hangulat várható – tavaly ugyebár összesen 300 ezer néző látogatott ki a teljes versenyhétvégére, idén sem lesznek ennél kevesebben.

03 Újdonságok, elnevezett kanyarok

A 41. Magyar Nagydíjon avatják fel a Hungaroring felújított főépületét, illetve a világszínvonalú versenyirányítási központot, de ezen kívül is lesznek újdonságok az idei versenyen. A paddock club például az eddigi 950 férőhelyről 3800-ra bővült, emellett a 3-as, a 11-es és a 14-es kanyarban bővítették a törmelékfogó kerítést. És még ez sem minden: a hétvége egyik fő eseménye lesz a Hungaroring kanyarjainak elnevezése. Tavaly indult az erre vonatkozó szurkolói aktivitás, egy szakmai grémium pedig elbírálta a beérkezett javaslatokat. Sőt, a névadók közül néhányan ki is látogatnak a futamra.

04 Max Verstappen feltámadt

A Red Bull Racing holland pilótájának tavaly nem igazán ment a Hungaroringen, a kilencedik helyen végzett, idén viszont bízhatunk benne, hogy még a dobogóért is harcban lehet. Az elmúlt hétvégén, Belgiumban például felállhatott a legalsó fokára, de az Osztrák Nagydíjon is második lett. Ha pedig Verstappen jól szerepel, az a lelátóra is remek hatással van, hiszen a mindig nagy számban érkező holland szurkolók igazi fesztiválhangulatot tudnak teremteni narancssárga öltözékükben.

05 Egy tinédzser írja a történelmet

A verseny legnagyobb esélyese természetesen egy szemtelenül fiatal srác, a 19 éves olasz, Kimi Antonelli, aki a Belga Nagydíjon már 6. alkalommal győzött a szezonban a Mercedesszel (éppen ennyi elsősége van teljes pályafutása során is), így vezeti a világbajnoki pontversenyt is. A tehetség sorra döntögeti meg a mindenféle fiatalsági rekordokat a Száguldó Cirkuszban. Ő lett a legfiatalabb pole pozíciós, amivel Sebastian Vettel csúcsát adta át a múltnak, illetve a legfiatalabb Grand Slam (pole pozíció, futamgyőzelem végig éllovasként és leggyorsabb kör) rekordját Verstappentől vette el. Egyet már biztosan nem fog a hollandtól, Max ugyanis nála fiatalabban nyerte meg első futamát a Forma-1-ben. Mindenesetre izgalmas kérdés lesz, hogy a tinédzser folytatja-e pazar formáját, vagy rutinos kihívói letaszítják őt a trónról.