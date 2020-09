Fricz Boti: egy kis wakeboard just for fun

Fricz Botond újra versenyezhetett! No persze egyelőre nem snowboardban, de a deszka megmaradt: részt vett nemrég a wakeboard országos bajnokságon, ráadásul nem is akármilyen eredménnyel, hiszen ezüstérmes lett open man kategóriában.

A fiatal rider saját korosztályában és open ladies-ben is győzött a wakeboard ob-n.

Wakeboarding Orbán Olivér élvezte és meg is nyerte a wakeboard ob-t

