Fricz Botond: Még erősebb trükkök kellenek!

„Jó volt nagyon, rengeteg versenytapasztalatot szereztem slopestyle-ban. Eddig nem találtam még meg a legjobb stratégiámat arra, hogy hozzam egy ilyen versenyen a legjobb formám, de most nagyon sokat tanultam erről. A big air pedig tényleg egész jól sikerült, be tudtam adni a legnehezebb trükkömet, ami a döntőhöz még nem elég, de dolgozom már a komolyabb trükkökön is, remélem, azokat is meg tudom mutatni. Huszonhetedik lettem, ami nem rossz, mint első eredmény az olimpiai kvalifikációhoz, de azért többet várok el magamtól. Tudom, hogy képes vagyok rá, de beszálló eredménynek tökéletes volt.”