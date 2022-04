Fuss csapatban az idei Wings for Life-on!

‘Teamwork is a dream work’ - ennél jobban talán le sem lehetne írni, hogy milyen álomszerű érzés csapatban futni a Wings for Life -on. Idén már több, mint 8000 csapat regisztrált a világ legkülönbözőbb pontjairól, hogy május 8-án együtt futhassunk azokért, akik nem futhatnak. A cél, hogy minél több adomány összegyűljön a gerincvelő kutatás támogatására. Világhírű sportolók, csapatok, valamint cégek világszerte hirdetik a májusi jótékonysági futást.