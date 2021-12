Futballtörténelmet írt a Red Bull Salzburg

Ilyen előzmények után fogadták napjaink egyik szupergárdáját, a Manchester Cityt a BL csoportkör utolsó fordulójában. Azt azért már jelezte korábban is a Leipzig, hogy továbbra is képes a legnagyobbak ellen is felszívni magát, így ért el 2–2-es döntetlent a Neymarral felálló PSG ellen. Talán még jól emlékeztek rá, hogy Szoboszlai Dominik szerezte az egyenlítő gólt. Szóval nem volt esélytelen a német csapat, ráadásul tétje is volt a mérkőzésnek: egyrészt a csoport 3. helye, ami tavaszi folytatást ér az Európa-ligában, másrészt a Manchesterben elszenvedett 6–3-as vereség visszavágásért kiáltott.