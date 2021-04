Futóruházat, kiegészítők? 5 tipp, hogy jól dönts!

Wings for Life World Run

Wings for Life

Természetesen Nagy-Mélykúti Fanni , az idei Wings for Life nagykövetünk lesz ismét a segítségünkre, hogy a leghasznosabb tanácsokkal tudjunk ellátni benneteket!

Szerencsére a futás nem az a sport, amihez a fél boltot fel kell vásárolnod, és utána sem kell az internetet bújnod, hogy hogyan érdemes felöltöznöd vagy mit érdemes magaddal vinned egy-egy edzésre. Elég néhány tudnivalót megjegyezned és már készen is állsz arra, hogy magad mögött hagyd a kilométereket!

Ahogyan már a cikk elején is említettük, szerencsére nem kell világmegváltó dolgokra gondolni, ha futó alapfelszerelésre gondolsz. Legyen egy jó cipőd és megfelelő zoknid - és úgy nagy vonalakban ennyi. Persze nem árt egy jó nadrág vagy egy futódzseki sem, de kezdésnek a cipő+zokni kombó teljesen jól megállja a helyét!

De ha már szóba jött a futónadrág, érdemes olyat választani, ami derékban megkötős, ugyanis a gumis derekúak szeretnek le-lecsúszni. Nem árt, ha van a nadrágon egy pici zseb is, amibe például egy zsebkendőt vagy pénzt tehetsz.

A cipőfűzőre is érdemes vetni egy pillantást, hiszen ha túl hosszú, akkor még a használatbavétel előtt érdemes kicserélni, vagy kitapasztalni és utána váltani.

