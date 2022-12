Szörfösből fotós és újságíró - de mi áll a háttérben?

nál. Munkái olyan díjakat hoztak neki, mint ‘Az Év Fotósa’, első könyve, az ‘I Just Wanna Surf’ pedig felkerült az Aperture 2022-es shortlistjére.

New York Times

Gabriella 23 évesen kezdett el fotózni, és az ország számos újságjánál megfordult, míg 2018-ban megkapta a régóta vágyott gyakornoki állást a New York Times nál. Munkái olyan díjakat hoztak neki, mint ‘Az Év Fotósa’, első könyve, az ‘I Just Wanna Surf’ pedig felkerült az Aperture 2022-es shortlistjére.

Gabriella 23 évesen kezdett el fotózni, és az ország számos újságjánál megfordult, míg 2018-ban megkapta a régóta vágyott gyakornoki állást a New York Times nál. Munkái olyan díjakat hoztak neki, mint ‘Az Év Fotósa’, első könyve, az ‘I Just Wanna Surf’ pedig felkerült az Aperture 2022-es shortlistjére.

“9 éves koromban kezdtem el szörfözni, de 12 évesen már abba is hagytam. Sokszor kaptam megjegyzéseket más szörfösöktől. Pedig az óceán része az identitásomnak, annak, aki vagyok, hiszen itt nőttem fel, reggel héttől este hétig kinn voltam” - mondta Gabriella.

“9 éves koromban kezdtem el szörfözni, de 12 évesen már abba is hagytam. Sokszor kaptam megjegyzéseket más szörfösöktől. Pedig az óceán része az identitásomnak, annak, aki vagyok, hiszen itt nőttem fel, reggel héttől este hétig kinn voltam” - mondta Gabriella.

“9 éves koromban kezdtem el szörfözni, de 12 évesen már abba is hagytam. Sokszor kaptam megjegyzéseket más szörfösöktől. Pedig az óceán része az identitásomnak, annak, aki vagyok, hiszen itt nőttem fel, reggel héttől este hétig kinn voltam” - mondta Gabriella.

Részlet az “I Just Wanna Surf”-ből

Angotti-Jones Capistrano Beachen tanult meg úszni, lett úszómester, majd dolgozott a helyi szörf táborban. “A szomszédaim és néhány barátom szörfözött, én viszont longboardoztam, de végül én is a vízben kötöttem ki. Ekkor kezdtek feltűnni a megjegyzések.”

Angotti-Jones Capistrano Beachen tanult meg úszni, lett úszómester, majd dolgozott a helyi szörf táborban. “A szomszédaim és néhány barátom szörfözött, én viszont longboardoztam, de végül én is a vízben kötöttem ki. Ekkor kezdtek feltűnni a megjegyzések.”

Angotti-Jones Capistrano Beachen tanult meg úszni, lett úszómester, majd dolgozott a helyi szörf táborban. “A szomszédaim és néhány barátom szörfözött, én viszont longboardoztam, de végül én is a vízben kötöttem ki. Ekkor kezdtek feltűnni a megjegyzések.”

, aki egy, a keleti partról származó szörfös, most Los Angeles déli részén él és szerepelt az ‘I Just Wanna Surf’-ben. Két éve szörfözik Manhatten Beachen és elismeri, hogy a rasszista megjegyzések és a mikroagressziók még mindig jelen vannak. Egyszerűen túl kell lépni ezeken, figyelmen kívül kell hagyni őket, hogy az ember jól érezze magát a vízen.

Az afrikai, polinéziai és amerikai gyökerek ellenére a szörfözés ma túlnyomórészt a fehér középosztálybeliek sportja. Chris Blue , aki egy, a keleti partról származó szörfös, most Los Angeles déli részén él és szerepelt az ‘I Just Wanna Surf’-ben. Két éve szörfözik Manhatten Beachen és elismeri, hogy a rasszista megjegyzések és a mikroagressziók még mindig jelen vannak. Egyszerűen túl kell lépni ezeken, figyelmen kívül kell hagyni őket, hogy az ember jól érezze magát a vízen.

Az afrikai, polinéziai és amerikai gyökerek ellenére a szörfözés ma túlnyomórészt a fehér középosztálybeliek sportja. Chris Blue , aki egy, a keleti partról származó szörfös, most Los Angeles déli részén él és szerepelt az ‘I Just Wanna Surf’-ben. Két éve szörfözik Manhatten Beachen és elismeri, hogy a rasszista megjegyzések és a mikroagressziók még mindig jelen vannak. Egyszerűen túl kell lépni ezeken, figyelmen kívül kell hagyni őket, hogy az ember jól érezze magát a vízen.

Gabriella családja vegyes felmenőkkel rendelkezik. Édesapja eredetileg texasi designer, édesanyja pedig olasz bevándorlók lánya, aki az évek során több fajta munkát is végzett. “A szüleim azt szerették volna, hogy a nővéreim és én megkaphassunk olyan dolgokat, amit anno ők is szerettek volna. Viszont azzal nem hiszem, hogy tisztában voltak, milyen lesz Orange megyében, egy túlnyomórészt fehér környezetben, fekete gyerekeket nevelni. Ők látták, hogy mennyi mindenen mentem keresztül. Anyukám volt az első, aki segített felismerni, hogy mi történik. Amikor a főiskolai jelentkezésemet írtam, nem tudtam mi legyen a témám, mire anyukám azt mondta, hogy írjak az óceánról, ami megannyi kérdést nyitott meg előttem. Itt kezdődött minden és ennek köszönhető, hogy egy öt-hat éves utazás során rájöttem, honnan ered a depresszióm.”

Gabriella családja vegyes felmenőkkel rendelkezik. Édesapja eredetileg texasi designer, édesanyja pedig olasz bevándorlók lánya, aki az évek során több fajta munkát is végzett. “A szüleim azt szerették volna, hogy a nővéreim és én megkaphassunk olyan dolgokat, amit anno ők is szerettek volna. Viszont azzal nem hiszem, hogy tisztában voltak, milyen lesz Orange megyében, egy túlnyomórészt fehér környezetben, fekete gyerekeket nevelni. Ők látták, hogy mennyi mindenen mentem keresztül. Anyukám volt az első, aki segített felismerni, hogy mi történik. Amikor a főiskolai jelentkezésemet írtam, nem tudtam mi legyen a témám, mire anyukám azt mondta, hogy írjak az óceánról, ami megannyi kérdést nyitott meg előttem. Itt kezdődött minden és ennek köszönhető, hogy egy öt-hat éves utazás során rájöttem, honnan ered a depresszióm.”

Gabriella családja vegyes felmenőkkel rendelkezik. Édesapja eredetileg texasi designer, édesanyja pedig olasz bevándorlók lánya, aki az évek során több fajta munkát is végzett. “A szüleim azt szerették volna, hogy a nővéreim és én megkaphassunk olyan dolgokat, amit anno ők is szerettek volna. Viszont azzal nem hiszem, hogy tisztában voltak, milyen lesz Orange megyében, egy túlnyomórészt fehér környezetben, fekete gyerekeket nevelni. Ők látták, hogy mennyi mindenen mentem keresztül. Anyukám volt az első, aki segített felismerni, hogy mi történik. Amikor a főiskolai jelentkezésemet írtam, nem tudtam mi legyen a témám, mire anyukám azt mondta, hogy írjak az óceánról, ami megannyi kérdést nyitott meg előttem. Itt kezdődött minden és ennek köszönhető, hogy egy öt-hat éves utazás során rájöttem, honnan ered a depresszióm.”

A könyv olyan témákkal és kérdésekkel foglalkozik, amin Angotti-Jones és édesanyja is keresztül mentek az évek folyamán és amivel más színesbőrű szörfösök is szembesülnek a vízen. “Én fotóztam Shelby Tuckert és Olga Diazt, amikor a Black Girl Surf tagjai voltak. Ezután ugráltam örömömben és elmentem egy szörfös útra Hawaii-ra, ahol sok más színesbőrű és queer nővel találkoztam.”

A könyv olyan témákkal és kérdésekkel foglalkozik, amin Angotti-Jones és édesanyja is keresztül mentek az évek folyamán és amivel más színesbőrű szörfösök is szembesülnek a vízen. “Én fotóztam Shelby Tuckert és Olga Diazt, amikor a Black Girl Surf tagjai voltak. Ezután ugráltam örömömben és elmentem egy szörfös útra Hawaii-ra, ahol sok más színesbőrű és queer nővel találkoztam.”

A könyv olyan témákkal és kérdésekkel foglalkozik, amin Angotti-Jones és édesanyja is keresztül mentek az évek folyamán és amivel más színesbőrű szörfösök is szembesülnek a vízen. “Én fotóztam Shelby Tuckert és Olga Diazt, amikor a Black Girl Surf tagjai voltak. Ezután ugráltam örömömben és elmentem egy szörfös útra Hawaii-ra, ahol sok más színesbőrű és queer nővel találkoztam.”

“I Just Wanna Surf."

Gabriella ápolta ezeket a kapcsolatokat és még többre is szert tett, amikor New Yorkban, Hawaii-on és Kaliforniában fotózott szörfösöket. A könyv a fotósok közötti őszinte örömöt és testvériséget örökíti meg, elrendezésében pedig a klasszikus 1970-es éveket idézi, egy kis csavarral. “Ez volt az az esztétika, aminek megszállottjaként nőttem fel. Apám előfizetett a Big Brother gördeszka magazinra, amit a Jackasses srácok vezettek. Elég durva volt az alap. De a lényege az volt, hogy van csomó gördeszkás, akik együtt lógnak és nagyon jól érzik magukat.”

Gabriella ápolta ezeket a kapcsolatokat és még többre is szert tett, amikor New Yorkban, Hawaii-on és Kaliforniában fotózott szörfösöket. A könyv a fotósok közötti őszinte örömöt és testvériséget örökíti meg, elrendezésében pedig a klasszikus 1970-es éveket idézi, egy kis csavarral. “Ez volt az az esztétika, aminek megszállottjaként nőttem fel. Apám előfizetett a Big Brother gördeszka magazinra, amit a Jackasses srácok vezettek. Elég durva volt az alap. De a lényege az volt, hogy van csomó gördeszkás, akik együtt lógnak és nagyon jól érzik magukat.”

Gabriella ápolta ezeket a kapcsolatokat és még többre is szert tett, amikor New Yorkban, Hawaii-on és Kaliforniában fotózott szörfösöket. A könyv a fotósok közötti őszinte örömöt és testvériséget örökíti meg, elrendezésében pedig a klasszikus 1970-es éveket idézi, egy kis csavarral. “Ez volt az az esztétika, aminek megszállottjaként nőttem fel. Apám előfizetett a Big Brother gördeszka magazinra, amit a Jackasses srácok vezettek. Elég durva volt az alap. De a lényege az volt, hogy van csomó gördeszkás, akik együtt lógnak és nagyon jól érzik magukat.”

egy New York-i szörfös, aki Rockawayben nőtt fel és kilenc éve szörfözik. Csak akkor kezdte el komolyan venni a szörfözést, amikor olyan emberekkel szállt vízre, akik úgy néztek ki, mint ő. “Nagyon régóta szörfözök, de nem éreztem magam jól a vízben” - árulta el. “Viszontlátni magam egy könyvben, ahol gyönyörű fekete nőkkel szörfözök, leírhatatlan érzés, egy álmom vált valóra. Az, hogy Gabie-val barátnők lettünk, pedig még szebbé tette a dolgot.”

Autumn Kitchens egy New York-i szörfös, aki Rockawayben nőtt fel és kilenc éve szörfözik. Csak akkor kezdte el komolyan venni a szörfözést, amikor olyan emberekkel szállt vízre, akik úgy néztek ki, mint ő. “Nagyon régóta szörfözök, de nem éreztem magam jól a vízben” - árulta el. “Viszontlátni magam egy könyvben, ahol gyönyörű fekete nőkkel szörfözök, leírhatatlan érzés, egy álmom vált valóra. Az, hogy Gabie-val barátnők lettünk, pedig még szebbé tette a dolgot.”

Autumn Kitchens egy New York-i szörfös, aki Rockawayben nőtt fel és kilenc éve szörfözik. Csak akkor kezdte el komolyan venni a szörfözést, amikor olyan emberekkel szállt vízre, akik úgy néztek ki, mint ő. “Nagyon régóta szörfözök, de nem éreztem magam jól a vízben” - árulta el. “Viszontlátni magam egy könyvben, ahol gyönyörű fekete nőkkel szörfözök, leírhatatlan érzés, egy álmom vált valóra. Az, hogy Gabie-val barátnők lettünk, pedig még szebbé tette a dolgot.”