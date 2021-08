Max Verstappen profi gamerrel nyomta a FIFA-t, majd F1-ben is összecsaptak

Verstappenen érződött azért, hogy nem most játszik először, de természetesen a papírformának megfelelő eredmény született: Pessoa sima 7-3-as vereséget mért az F1 kiválóságára. A világ egyik legjobb gamere mindezek ellenére dicsérte Verstappent, akinek jó játékán meg is lepődött picit.

