Ha Minecraft fan vagy, már ezernyi órád van benne, nyugodtan ugorj a következő részre. De mielőtt belenéznénk a történelemkönyvekbe, gyorsan nézzük meg, miről is szól ez az ikonikus játék. A Minecraft a sandbox műfaj királya, ahol a játékos egy hatalmas, random generált, végtelen világba csöppen. Itt mindenféle biom vár rád: hegyek, erdők, barlangok, síkságok, óceánok, és nincs előre kijelölt cél vagy küldetés.

A fejlődés az Achievement-rendszeren keresztül történik, de igazából te döntöd el, merre viszed a sztorit. A világ maga kockákból épül fel, amiket szétüthetsz, áthelyezhetsz, építhetsz vagy cserélgethetsz, ahogy csak akarsz. A nap-éj ciklus sem hiányzik, és ha feljebb tekered a nehézséget, akkor bizony gondoskodnod kell kajáról, miközben éjjel éppen a mobok próbálnak levadászni.

Ez csak gyűjtögetés és építkezés, tényleg... © Mojang/Microsoft A Minecraft vizuálisan is lenyűgöző tud lenni © Mojang/Microsoft

A különböző játékmódoknak hála minden új világ teljesen más élményt ad. Ha csak építeni, kísérletezni és szabadon alkotni akarsz, akkor a Kreatív mód a te tereped. Ha inkább sztori-szerű kihívásra vágysz, akkor az Adventure Mode vár rád. És persze ott van a Survival Mode, az "igazi” Minecraft, ahol a túlélésért küzdesz, kaját kell szerezned, és közben a mobok sem hagynak békén. Ezek a módok garantálják, hogy a játék sosem unalmas, mindig új kihívásokat és újrajátszhatóságot kínál.

01 A kezdet

Most, hogy képben vagy, hogyan is működik a játék, ideje visszapörgetni az idő kerekét, és megnézni, honnan indult az egész. A Minecraft egy svéd programozó, Markus "Notch” Persson fejéből pattant ki, aki előtte a Kingnél és a jAlbum nevű cégnél dolgozott. Szabadidejében több prototípussal kísérletezett, amiket akkoriban menő játékok inspiráltak. Volt például a RubyDung, egy bázisépítős projekt, illetve az Infiniminer, egy blokkokra épülő bányászós játék. Innen már elég egyértelmű, milyen alapokból született meg a Minecraft.

Az első, Java Edition néven ismert verziót Notch 2009 májusának egy hétvégéjén rakta össze. Május 17-én fel is dobta a TIGSource fórumra, ahol független fejlesztők osztották meg a munkáikat. A visszajelzések hatására hamar frissítette a játékot, ami a ma Classicnak nevezett változat lett. A következő hónapokban jöttek az Indev és az Infdev verziók, mígnem 2010. június 30-án megérkezett az első komoly mérföldkő: az Alpha. Ekkor kezdett igazán felpörögni a Minecraft története.

A Minecraft népszerűsége az egyszerűségében rejlik © Mojang/Microsoft

Notch végül otthagyta a "hétköznapi” melót, hogy teljes gőzzel a Minecraftot csiszolja. A játékkal keresett pénzből megalapította a mára legendás Mojang stúdiót, régi kollégáival, Carl Manneh-vel és Jakob Porserrel közösen. Ez idő alatt a Minecraft folyamatosan fejlődött: új blokkok, tárgyak, mobok, nyersanyagok és játékmechanikák érkeztek, sőt, a rajongók kedvence, a Survival Mode is ekkor erősödött meg. 2010 végére a játék belépett a béta fázisba, a Mojang pedig sorra vette fel az új embereket, mert a játékosbázis szinte napok alatt robbant.

02 Egy vízió, mely meghódítja a világot

A teljes verzió végül 2011. november 18-án jelent meg, és azonnal tarolt. Innentől kezdve a Minecraftnak csak egy útja volt: felfelé. Notch kicsit hátrébb lépett, és átadta a vezető tervezői posztot Jens "Jeb” Bergenstennek, aki átvette a kreatív irányítást, hogy a játék mindig friss maradjon.

Ahogy nőtt a játék, úgy nőtt a Mojang is. Egyre több partnerrel dolgoztak össze, hogy még messzebbre tolják a Minecraft határait. Az elkövetkező években sorra jöttek a nagy frissítések: az Adventure Update, a Pretty Scary Update, vagy éppen a The Update that Changed the World. Új mobok, biomok, mechanikák, és egyre több kihívás került bele. Ez volt a Minecraft igazi varázsa: sosem állt meg, mindig akadt valami újdonság, amit felfedezhettél vagy kipróbálhattál.

A játék folyamatosan bővült: főellenségek, mélyebb barlangrendszerek, új dimenziók és területek kerültek bele. És persze a platformok listája is nőtt: Xbox, PlayStation, Nintendo, mobilos Pocket Edition, sőt még a VR is kapott egy saját verziót. Röviden: ha van valamilyen kütyüd, nagy eséllyel fut rajta a Minecraft.

03 Játékmódok és leágazódások

A Minecraft népszerűsége nem állt meg a főjátéknál: rengeteg játékmód és spinoff született, és a mai napig jönnek az újdonságok, hogy mindig legyen mit felfedezni. A játékosok teljesen különböző célokkal vágnak neki. Vannak, akik Kreatív módban olyan hatalmas projekteket húznak fel mint az Eiffel-torony, a Taj Mahal, vagy bármilyen más különleges építmény, amit csak megálmodnak. Mások Survivalben vagy Hardcore módban próbálnak minél tovább kitartani, ahol minden egyes nap számít. Van, aki a rejtett titkokat, húsvéti tojásokat kutatja, és olyan is, aki Adventure módban inkább történetalapú kalandot akar átélni. Röviden: annyi lehetőség van, hogy mindig találsz valami új kihívást.

A Minecraftban az lehetsz, ami csak szeretnél © Mojang/Microsoft A Minecraft világa végtelen és látványos © Mojang/Microsoft

A Minecraft ráadásul hihetetlenül testreszabható. A modder közösség folyamatosan ontja a tartalmakat: új mobok, pályák, tárgyak – nagyjából bármi, amit csak el tudsz képzelni. És akkor még ott a multiplayer: egyetlen világban találkozni más játékosokkal, együtt építkezni, túlélni, vagy épp mobokat irtani. Ez az élmény mindig extra szintet dob a játékra.

A Minecraft sikerének köszönhetően persze jöttek a spinoffok is. Az egyik legismertebb a Minecraft: Story Mode, a Telltale Games és a Mojang közös történetközpontú kalandja. Aztán ott a Minecraft Dungeons, egy hack-and-slash stílusú dungeon crawler, ahol akár négyen is együtt vághattok neki a barlangoknak és loot-vadászatnak. És volt a Minecraft Earth is, ami az AR világot próbálta összeházasítani a kockákkal. A Mojang és a Microsoft mindig gondoskodtak arról, hogy a Minecraft univerzum sose legyen unalmas.

04 A vonat, ami nem áll meg

Senki sem gondolta volna, hogy a Minecraft ekkora kulturális robbanást hoz. Kevés játék mondhatja el magáról, hogy nemcsak villámgyorsan felkapaszkodott a csúcsra, hanem évek óta képes megőrizni a relevanciáját. Az alapjáték és a spinoffok ma is milliókat kötnek le, a folyamatos frissítések pedig mindig új lendületet adnak nekik. Nem véletlen, hogy a Minecraft rengeteg díjat zsebelt be, és sok kritikus egyenesen az "évtized egyik legfontosabb játékának” nevezte.

A Minecraft túlmutat egy a kijelzőn látható világon © Mojang/Microsoft

A szakma és a játékosok is imádták a sajátos, "blokkos” grafikát, a totális szabadságot, a gigantikus nyílt világot és a crafting rendszer komplexitását. Plusz ott vannak a modok, a frissítések, az új játékmódok, és az a tény, hogy kortól függetlenül bárkit le tud kötni. Mindehhez hozzájön, hogy a Minecraft szinte minden platformon elérhető – mobilon, konzolon, VR-ben –, így gyakorlatilag mindenki megtalálhatja a kedvenc módját a játékra. Nem csoda, hogy több mint 200 millió példány kelt el belőle, és 125 millió aktív játékos épít és túlél benne havonta. Ezek a számok egyszerűen brutálisak.

A sikerhez persze kellett a közösség is. A korai időkben a játékosok támogatták a fejlesztést, és a Minecraft volt az egyik első indie cím, amely igazán kihasználta a YouTube és a közösségi média erejét. A mai legnagyobb gaming influencerek közül sokan a Minecrafttal indították el a karrierjüket, videókon és streameken keresztül mutatták be a játékmenetet, és így újabb tömegeket vontak be a világába.

Ma már kijelenthetjük, hogy a Minecraft messze több, mint "csak egy játék”. A popkultúrában mindenhol ott van: filmek, dokumentumfilmek, könyvek, merchandise és zene is készült belőle. De nem állt meg a szórakoztatásnál, az oktatásban, az építészetben és még a környezettanban is használják. Szinte bármerre nézünk, előbb-utóbb belebotlunk a Minecraft örökségébe. A kérdés már csak az: vajon mit tartogat a jövő ennek a korszakalkotó jelenségnek?

A Minecraft minden korosztályt megragad © Mojang/Microsoft

Miközben a Minecraft már Hollywoodot is meghódította a nagy sikerű A Minecraft Movie-val – és a folytatásról is suttognak –, maga a játék sosem áll le a frissítésekkel. A Spring to Life update valóban új életet lehelt az Overworldbe: a klasszikus mobok meleg és hideg változatai mellett új környezeti effektek is érkeztek, például csillogó szentjánosbogár bokrok, hulló falevelek és a homok halk suhogása.

A látványvilág is kapott egy ráncfelvarrást a Vibrant Visuals fejlesztéssel. A pixeles árnyékok, a továbbfejlesztett vízeffektek, a napfény, ami átsüt a fák lombjain, vagy a tökökről visszaverődő fény mind-mind a képernyőtér tükröződésének és a képalapú világításnak köszönhetően tűnnek valódinak – persze a klasszikus, blokkos Minecraft stílushoz illeszkedve.

És mivel a játékosok továbbra is építenek, alkotnak és megosztják saját világukat, a Minecraft nem mutatja a lassulás jeleit. Már 15 éve pörög a kézművesasztal körül, és egyértelmű, hogy a blokkos univerzumnak bőven lehet még további 15 éve a pályán.