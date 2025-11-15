Ezt kell tudni Tótka Sanyi kedvenc PS5-játékról: Ghost of Yotei

„Egyértelműen az év játéka! Nekem már az előző része is nagyon tetszett, de ettől eldobom az agyam, ajánlom mindenkinek. Hamarosan már végzek is vele, mert engem tényleg teljesen kikapcsol. Amúgy is szeretem a japán tematikájú dolgokat, nem tudom, hogy tokiói olimpia vagy más miatt van ez, de nagy vágyam kimenni Japánba akár egy egész hónapra, hogy körbeutazzam, és beleszippantsak az ottani kultúrába még jobban” - mondta el nemrég az olimpiai bajnok kajakos, Tótka Sándor a Ghost of Yoteiről. Nézzük meg hát, mit is kell tudni a PlayStation 5 eddigi legszebb nyílt világú játékáról!

01 Ghost of Yotei: egy új történet

A jó hír: a Ghost of Yotei nem követi az első játék eseményeit, így nem kell, a Ghost of Tsushima ismerete ahhoz, hogy jól érezd magad az új PS5-exkluzív játékkal.

Az új PS5-játék cselekménye körülbelül 300 évvel az előd eseményei után játszódik, a 17. századi Japánban. Japán északi csücskébe, a hófödte Yotei hegy körüli vidékre kalauzol el. Itt él a főhősnő, Atsu, akinek a múltban végig kellett néznie, ahogy egy csapat renegát szamuráj, a Yotei 6 meggyilkolja a szüleit.

A Ghost of Yotei a 17. századi Japán Ezo régiójába kalauzol el © Sony Interactive Entertainment

Atsu bosszút akar állni, és a mai Hokkaidót körülvevő Ezo vidékére utazik, hogy felkutassa a veszélyes csoportot, és bosszút álljon szülei haláláért. A Ghost of Yotei egy klasszikus bosszútörténetet mesél el, amely némi párhuzamot mutat az Assassin's Creed Shadows-val, tartalmában és témájában is hasonló. A Ubisoft kalandjával ellentétben azonban a Yotei a morális tényezőket is feltárja, és egy sokkal mélyebb és többrétegűbb történetet pörget, ami érezhetően növeli a hitelességét.

A Ghost of Yotei fő történetével összesen körülbelül 30 órán keresztül foglakozhatunk, de ha a hatalmas, nyílt játékvilágban nézelődhetünk, mellékküldetéseket teljesíthetünk és gyűjthető tárgyakat kereshetünk, így a játékidő könnyedén megháromszorozható.

02 A PS5 legszebb játéka: egy világ, amibe rögtön beleszeretünk

A Ghost of Yotei sztárja kétségkívül a hatalmas és hihetetlenül részletes játékvilág, amely grafikailag olyan pazarul lett megvalósítva, hogy nem fogsz tudni betelni a változatos tájakkal.

A Ghost of Yotei festői tájjal gyönyörködtet © Sony Interactive Entertainment

A fejlesztőcsapatnak sikerült úgy megragadni Japán festői természetét, hogy közben a nyílt világ ne tűnjön élettelennek. Miközben a vadvirágos mezőkön osonsz, a hófödte Yotei vulkán körüli cseresznyevirágzásban gyönyörködsz, vagy az őszi erdőkön hagyod elkalandozni a tekinteted, miközben újra és újra leesik az állad.

A különböző biomokra osztott nyílt játékvilág igazi műalkotássá vált és olyan sok változatosságot kínál, hogy még több órányi játék után is újra és újra megállsz, hogy magadba szívd a hihetetlen hangulatot. Ez főként a regionális állatvilágnak köszönhető: medvék vadásznak rókákra, madárrajok oltják szomjukat egy festői hegyi tónál, és vadlovak használják a burjánzó réteket játékra.

A részletes játékvilág újra és újra lenyűgöz © Sony Interactive Entertainment

A Ghost of Yotei játékvilágának részletgazdagsága a Red Dead Redemption 2 nyílt világú mesterművét idézi - ami máig mérföldkőnek számít a nyílt világok terén -, különösen azért, mert a fejlesztőcsapat arra invitál, hogy szabadon és a saját tempódban fedezd fel a nyílt világot. A Tsushimához hasonlóan itt sincsenek küldetésjelzők, nyilak vagy feliratok, amelyek a következő célponthoz vezetnének. Csak a szél mutatja az utat.

03 Lovak és farkasok kíséretében

Természetesen az Ezo régió élővilága is kulcsszerepet játszik a Ghost of Yotei játékmenetében. Akárcsak az elődben, most is lóra szállsz, hogy gyorsabban haladj a hatalmas világban és leküzdd a kisebb szurdokokat. Ha fehér virágokon lovagolsz át, azok rövid időre megnövelik hűséges paripád sebességét. Atsut egy farkaslány is elkíséri útjára, aki különböző feladatokban segít neked, mielőtt a duó útjai ismét elválnak.

Egy nőstényfarkas is támogat téged © Sony Interactive Entertainment

Még a farkasok sem élnek békés életet a játék világában: a gonosz csapatok szinte teljesen kiirtották az állatokat. Ha nyitott szemmel jársz Ezón belül, folyamatosan farkasbarlangokat fedezel fel, amelyek segítségével az egyik állatot ideiglenes támogatásodra magad mellé állíthatod. Ha a ragadozókkal együtt támadod meg az ellenséges táborokat, akkor javíthatod az állati társaddal való kapcsolatodat, és új képességeket szabadíthatsz fel, amelyekkel a farkaslány segíthet neked a harcban.

04 Hatalmas csaták

A Ghost of Yotei játékban nem mindig nyugodtak és békések a dolgok, a ismét központi szerepet kap a harc és a lopakodás. A harcmenet érezhetően továbbfejlesztett és árnyaltabb, ami a játék újabb nagy erősségét jelzi.

Nem ritka, hogy Atsunak több ellenféllel is meg kell küzdenie © Sony Interactive Entertainment

Atsu dupla katanák, odachi vagy kusarigama fegyverek használatával egész ellenfélcsoportokkal veszi fel a harcot a játék során, igen látványosan megrendezve. A hősnő képességei a játékvilágban található szentélyekben is fejleszthetők, ami teljesen új lehetőségeket nyit meg a harcban.

A Tsushima különböző harcmodorai azonban már nem játszanak szerepet a folytatásban. Ehelyett a fegyverzeted határozza meg, hogy mennyire gyorsak, finomak vagy erősek a támadásaid, és mennyire tudsz reagálni az ellentámadásokra, illetve mennyire tudod azokat blokkolni vagy kikerülni. Ez a csaták megközelítésének számos módját nyitja meg, amelyekben a Ghost of Yotei érezhetően más érzést kelt. A nyílt világú játék kihívásokkal teli és szórakoztató harcrendszere abszolút kiemelkedő és hihetetlenül változatos.

A lopakodó technika a Ghost of Yoteiből sem maradhatott ki © Sony Interactive Entertainment

Mivel azonban a közvetlen konfrontáció nem mindig a legjobb megoldás, a lopakodó technika is fontos szerepet kap a játékban. A lopakodás gyakran a legjobb módja a siker elérésének. A gyanútlan őrökkel csendben, távolról, íjjal és nyíllal, vagy leütéssel lehet végezni. Az őrök figyelmét el lehet terelni edények dobálásával, miközben észrevétlenül osonsz a magas fűben, vagy a háztetőkön keresztül beszivárogsz egy ellenséges táborba.

05 A Ghost of Yotei a PS5 klasszikusa lett

A festői játékvilágtól kezdve a lélegzetelállító hangsávokon át az izgalmas harcokig és a hihetetlen grafikáig a Ghost of Yotei egy olyan összességében tökéletes csomag, amely a nyílt világú kalandjátékot minden PlayStation 5-tulajdonos számára abszolút kötelezővé teszi.

Táborozás a Ghost of Yoteiben © Sony Interactive Entertainment

Különösen a sűrű és magával ragadó atmoszféra, valamint a részletgazdag, vibráló világ varázsolja el az embert - garantáltan el fog Téged is ugyanúgy, mint Tótka Sanyit.