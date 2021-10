Görbe Soma: Itt egy Márquez, ott egy Rossi! Mégis mit keresünk mi itt?

Emlékezetes év van Görbe Soma mögött: a mindössze 16 éves motorversenyző képviselhette hazánkat a Red Bull MotoGP Rookies Cup 2021-es szezonjában. Az év második felére egyre többször jött össze neki a pontszerzés, így az utolsó versenyhétvégén közölték vele: jövőre is visszavárják. Mentora, Talmácsi Gábor pedig azt mondta Somáról: jó eséllyel pályázik arra, hogy a 2023-as évben, amikor már a Magyar Nagydíj is ott lesz a MotoGP versenynaptárában, a Moto3-as kategóriában ott lehessen a világbajnokságon.

