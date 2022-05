Görbe Soma világbajnoki pontokat szerzett!

„Azért ott motoszkált a fejemben, hogy mégis hogyan fogok így versenyezni? Jegeltem, bekentem mindenem, és imádkoztam, hogy másnap jobb legyen. Nem lett az. A warm upon nem is nyomtam nagyon, de még így is tizenhatodik lettem. Aztán a futamon az lebegett a szemem előtt, hogy mindenképp be kell fejeznem, mert sok lesz a bukás. Volt egy-két meleg helyzet, összekoccanás, összeérés, de sikerült behoznom a motort, ráadásul a tizenegyedik helyen, egy tizeden belül a kilencedikhez képest, amivel megszereztem első világbajnoki pontjaimat, rögtön ötöt! Aztán, ahogy kiment belőlem az adrenalin, megint fájt mindenem, de mégis mosolyogtam, annyira jó érzés volt ezen a hétvégén versenyezni!”