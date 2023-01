15 érdekesség a gördeszkáról

Most a a világot meghódító fantasztikus sport kapcsán gyűjtöttünk össze 15 érdekességet, hogy mindent megtudhassatok a gördeszkázásról.

A szörfösök rájöttek, hogy a rögtönzött deszkákat akkor is használhatják egy-egy mozdulat gyakorlására, amikor nincsenek hullámok. Találtak olyan betonelemeket, amelyek a hullámok formáját testesítették meg. Ezért hívták a gördeszkázást eredetileg járdaszörfözésnek. A 60-as években a nagy szörf stílusú fordulások voltak a gördeszka elsődleges trükkjei.

Az eredeti gördeszkáknál agyagkerekeket használtak. Ezek nehezek és kevésbé tartósak voltak, egyáltalán nem alkalmasak a ma megszokott trükkökhöz. Ezek aztán acélra cserélődtek, de csak a poliuretán 1970-es években történt feltalálásáig, ezt követően ugyanis megalkották a ma ismert kerekeket. A poliuretán kerekek könnyebbek, tartósabbak és nagy sebességnél is képesek nagyobb tapadást biztosítani.

