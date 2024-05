Íme az összes GTA V cheat kód!

A játékot fejlesztő Rockstar Games tavaly év végén meglehetősen sok zűrzavart okozott néhány szivárogtatást követően, a világ azonban végre bepillantást nyerhetett a GTA V régóta várt folytatásába, a GTA VI-ba. Az internet, ahogy az várható volt, megőrült, és számtalan elmélet keringett, miután a trailer minden egyes mikroszekundumát kielemezték, szétszedték, és úgy nyomoztak, hogy azt még Sherlock Holmes is megirigyelt volna. Ez azonban csak egy trailer volt, és mint minden játékfejlesztésnél, a megjelenésre való várakozás most is pokolian nehéz. Szerencsére azonban a Rockstar olyan remek munkát végzett a jelenleg még legfrissebbnek számító 5. kiadással, hogy az még mindig játszható, mi több, végtelenül sok élményt nyújt köszönhetően mindenféle frissítésnek, amelyek a játék 2013-as megjelenése óta előkerültek. A népszerű játékot most újra leporoljuk, a Rockstar ugyanis lerántotta a leplet a híres cheat kódokról, amelyeket most mind egy csokorba gyűjtöttünk. Mielőtt azonban benyomnád a Power gombot, nézd meg a GTA VI trailerét!