Gulácsi és Szoboszlai is lehet az év magyar sportolója

A 2020-as év a sportéletet is alaposan felborította, de ettől függetlenül bőven születtek sikerek, köztük magyar sikerek, így a szervezők úgy döntöttek: idén is megrendezik Az Év Sportolója Gálát, ahol a tavalyi esztendő legjobbjait fogják díjazni.

Az év férfi sportolója kategóriában ketten is ott vannak. Az egyikük az RB Leipzig magyar válogatott hálóőre, Gulácsi Péter, aki 2018-ban és 2019-ben még a labdarúgó kategóriában diadalmaskodott. Elmúlt évekbeli teljesítményére rápakolt egy nagy lapáttal: nemcsak az Európa-bajnokságra jutott ki a válogatottal, de első magyar futballistaként szerepelhetett a Bajnokok Ligája elődöntőjében is.

