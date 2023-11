Ezek voltak Gulácsi és Willi legjobb meccsei a válogatottban!

Az utóbbi évek hangos sikereinek, a telt házas Puskás Aréna meccseknek, az idegenbeli világraszóló bravúroknak a részese volt az RB Leipzig két magyarja, Willi Orbán és Gulácsi Péter is, így a Magyar Labdarúgás Napjának alkalmából összegyűjtöttük nektek a szerintünk 3-3 legjobb meccsüket a válogatottban. A lista természetesen szubjektív, kommentben küldhetitek ti is a listátokat!

Már az utánpótlásban is megmutatkozott fantasztikus képessége, Gulácsi Péter neve pedig 2009-ben, azon a bizonyos U20-as egyiptomi világbajnokságon végképp berobbant a magyar - és talán a világfutball - köztudatába is. A különböző korcsoportokat elsőszámú kapusként végigjárva 2014. május 22-én egy hazai, Dánia elleni barátságos mérkőzésen mutatkozott be a felnőtt válogatottban. Király Gábor árnyékában ott volt Franciaországban a 2016-os Európa bajnokságon, de az ő ideje a tornát követően jött el, amikor elődje szögre akasztotta azt a bizonyos szürke mackónadrágot. A 2021-es Eb mindhárom csoportmeccsén ő állt a magyar csapat kapujában, s egészen a tavaly októberben elszenvedett súlyos keresztszalag-sérüléséig ő számított a magyar nemzeti csapat elsőszámú hálóőrének. Gula néhány héttel ezelőtt ismét edzésbe állt, de igen komoly harc vár rá minden fronton, ha vissza akarja szerezni a helyét a klubjában és a válogatottban. Gulácsi eddig 51 alkalommal őrizte a felnőtt-válogatott kapuját, most pedig megnézzük, hogy mely 3 mérkőzés volt a legemlékezetesebb számára.

Reményekkel telve néztük, ahogy a többek között Németh Krisztián, Koman Vladimir és Gulácsi Péter fémjelezte generáció egészen az elődöntőig, majd a bronzmérkőzésig menetelt az U20-as egyiptomi világbajnokságon. A magyar válogatott a csoportját megnyerve Csehországot és Olaszországot is megverve elődöntőt vívott Ghánával, amit bár 3-2-re elvesztettünk, a bronzmérkőzés esélyt adott a vigasztalódásra. A Costa Rica elleni mérkőzés sokáig 0-0 volt, majd a 81. percben vezetéshez jutottak a közép-amerikaiak, amire Koman a 91. percben válaszolt, s mivel a bronzmeccsen nincs hosszabbítás, jöhettek a büntetők. Ekkor jött el Gulácsi nagy pillanata: a magyar kapus négy tizenegyesből hármat is kivédett (egynél pedig a felsőkapufára babonázta a labdát), így Németh és Varga értékesített 11-ese bőven elegendő volt ahhoz, hogy Magyarország bronzéremmel a nyakában jöhessen haza. Gulácsi Péter hőssé vált, és bekopogott a felnőtt válogatott ajtaján.

Alig 5 éve, 2018 őszén debütált a válogatottban, azóta nem kevesebb, mint 43 meccsen lépett pályára, ott volt a részben magyar rendezésű Eb-n is. A védelem kihagyhatatlan oszlopos tagja, íme a bizonyíték: szeptember óta sérülés miatt nem állhatott Marco Rossi rendelkezésére – addig egy gólt kapott a válogatott az Eb-selejtezőkön, azóta (vagyis nélküle) 6-ot! Ráadásul védő létére elöl is igen hasznos a pontrúgásoknál, összesen már 6 gólnál jár a válogatottban!

Willinek ez még csak a 7. meccse volt a válogatottban, de már ekkor tudta mindenki: hosszú időre megtalálta egyik belső védőjét Marco Rossi. Gólja is volt már korábban, viszont az azeriek ellen rögtön kettőt szerzett! Ahogy az tőle elvárható: előbb Dzsudzsák Balázs szabadrúgása után csúsztatott, majd egy szöglet után kotort a kapuba. Ezzel a sikerrel ráadásul az Eb-selejtezős csoport élére ugrott a válogatott! Kellett ahhoz, hogy az utolsó fordulóban Wales ellen ki-ki meccset játszhassunk, amit aztán sajnos elbuktunk, de a pótselejtezőn meglett az Eb-kijutás Izland ellen (Willi előtte a bolgárok elleni elődöntőben is gólt szerzett).

