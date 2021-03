Gulácsi: Egy tizenegyespárbajjal kiegyeznék a Liverpool ellen

– Igen. Ha megnézzük ezt a négy találkozót, akkor nemcsak jó eredményeket értünk el, de meggyőzően is játszottunk. A Mönchengladbach ellen volt egy rosszabb félidőnk, de aztán fordítani tudtunk kétgólos hátrányból. Ez a forgatókönyv a Liverpool ellen sem lenne rossz. Utána pedig kapott gólok nélkül hoztunk le meccseket, ami szintén fontos lehet szerdán. Úgyhogy lendületben vagyunk, bízom benne, hogy ki is tart.

– Igen. Ha megnézzük ezt a négy találkozót, akkor nemcsak jó eredményeket értünk el, de meggyőzően is játszottunk. A Mönchengladbach ellen volt egy rosszabb félidőnk, de aztán fordítani tudtunk kétgólos hátrányból. Ez a forgatókönyv a Liverpool ellen sem lenne rossz. Utána pedig kapott gólok nélkül hoztunk le meccseket, ami szintén fontos lehet szerdán. Úgyhogy lendületben vagyunk, bízom benne, hogy ki is tart.

– Igen. Ha megnézzük ezt a négy találkozót, akkor nemcsak jó eredményeket értünk el, de meggyőzően is játszottunk. A Mönchengladbach ellen volt egy rosszabb félidőnk, de aztán fordítani tudtunk kétgólos hátrányból. Ez a forgatókönyv a Liverpool ellen sem lenne rossz. Utána pedig kapott gólok nélkül hoztunk le meccseket, ami szintén fontos lehet szerdán. Úgyhogy lendületben vagyunk, bízom benne, hogy ki is tart.

– Talán igen. Akkor is jó szériában voltunk, de aztán az eredmény és a játék nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Most már viszont hosszabb ideje tart a jó sorozatunk, úgyhogy jobb a formánk. Ettől függetlenül a BL teljesen más történet. Láthatjuk, hogy rossz formában lévő csapatok mutatnak ebben a sorozatban egy-egy meccsen teljesen más teljesítményt. Úgyhogy a formánk csak jó kiindulópont, garanciát nem jelent semmire. Abban viszont bízhatunk, hogy az első meccsen messze nem nyújtottuk azt, amire képesek vagyunk. Ha sikerülne megközelítenünk a szintünket, akkor maradna némi esélyünk visszajönni a párharcba.

– Talán igen. Akkor is jó szériában voltunk, de aztán az eredmény és a játék nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Most már viszont hosszabb ideje tart a jó sorozatunk, úgyhogy jobb a formánk. Ettől függetlenül a BL teljesen más történet. Láthatjuk, hogy rossz formában lévő csapatok mutatnak ebben a sorozatban egy-egy meccsen teljesen más teljesítményt. Úgyhogy a formánk csak jó kiindulópont, garanciát nem jelent semmire. Abban viszont bízhatunk, hogy az első meccsen messze nem nyújtottuk azt, amire képesek vagyunk. Ha sikerülne megközelítenünk a szintünket, akkor maradna némi esélyünk visszajönni a párharcba.

– Talán igen. Akkor is jó szériában voltunk, de aztán az eredmény és a játék nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Most már viszont hosszabb ideje tart a jó sorozatunk, úgyhogy jobb a formánk. Ettől függetlenül a BL teljesen más történet. Láthatjuk, hogy rossz formában lévő csapatok mutatnak ebben a sorozatban egy-egy meccsen teljesen más teljesítményt. Úgyhogy a formánk csak jó kiindulópont, garanciát nem jelent semmire. Abban viszont bízhatunk, hogy az első meccsen messze nem nyújtottuk azt, amire képesek vagyunk. Ha sikerülne megközelítenünk a szintünket, akkor maradna némi esélyünk visszajönni a párharcba.

– Persze, próbáljuk megtalálni a lehetséges rúgókat és kielemezni őket, lesz egy hosszú listánk, emellett a megérzéseim is fontosak lesznek. De először el kell jutni odáig. Ezt a forgatókönyvet egyébként most aláírnánk, de meglátjuk, hogyan alakul a mérkőzés, tényleg mi rúgjuk-e az első gólt. Az első meccsen is bátran játszottunk, voltak helyzeteink. Az utolsó fél órában mutatott agresszivitást kell kilencven percen keresztül a pályára vinnünk, és akkor nem kizárt, hogy összejönnek a tizenegyesek.

– Persze, próbáljuk megtalálni a lehetséges rúgókat és kielemezni őket, lesz egy hosszú listánk, emellett a megérzéseim is fontosak lesznek. De először el kell jutni odáig. Ezt a forgatókönyvet egyébként most aláírnánk, de meglátjuk, hogyan alakul a mérkőzés, tényleg mi rúgjuk-e az első gólt. Az első meccsen is bátran játszottunk, voltak helyzeteink. Az utolsó fél órában mutatott agresszivitást kell kilencven percen keresztül a pályára vinnünk, és akkor nem kizárt, hogy összejönnek a tizenegyesek.

– Persze, próbáljuk megtalálni a lehetséges rúgókat és kielemezni őket, lesz egy hosszú listánk, emellett a megérzéseim is fontosak lesznek. De először el kell jutni odáig. Ezt a forgatókönyvet egyébként most aláírnánk, de meglátjuk, hogyan alakul a mérkőzés, tényleg mi rúgjuk-e az első gólt. Az első meccsen is bátran játszottunk, voltak helyzeteink. Az utolsó fél órában mutatott agresszivitást kell kilencven percen keresztül a pályára vinnünk, és akkor nem kizárt, hogy összejönnek a tizenegyesek.

– Ha minden jól megy semennyire, mert hétfőn már edzett. Nyilván neki is éreznie kell, milyen állapotban van a műtött keze, de ha nem lesz vele gondja, és az edzőnk is úgy dönt, akkor már bevethető lesz a Liverpool ellen.

– Ha minden jól megy semennyire, mert hétfőn már edzett. Nyilván neki is éreznie kell, milyen állapotban van a műtött keze, de ha nem lesz vele gondja, és az edzőnk is úgy dönt, akkor már bevethető lesz a Liverpool ellen.

– Ha minden jól megy semennyire, mert hétfőn már edzett. Nyilván neki is éreznie kell, milyen állapotban van a műtött keze, de ha nem lesz vele gondja, és az edzőnk is úgy dönt, akkor már bevethető lesz a Liverpool ellen.