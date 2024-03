Gulácsi Péter újra pályára léphet a válogatottban

Másfél év után… Nehéz időszak van az RB Leipzig kapusa mögött, de miután klubjában kiharcolta, hogy újra ő legyen az első számú hálóőr, most a válogatottban is „ringbe száll”. Rossi ki is jelentette: még nincs eldöntve, hogy az egyébként fantasztikus formában védő Dibusz Dénes vagy Gulácsi lesz a kezdőkapus az Európa-bajnokságon, ez majd az elkövetkező 4 felkészülési mérkőzésen dől majd el.

